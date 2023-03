Paolo Bonolis “Non andrei mai contro i miei figli”/ “Ho fatto delle rinunce per loro”

Il noto conduttore di casa Mediaset, Paolo Bonolis, è stato intervistato in occasione dell’evento del Corriere della Sera, Obiettivo 5, dedicato a «La paternità all’epoca della parità di genere». Presso l’università Sapienza di Roma, l’amatissimo presentatore si è sottoposto alle domande della vicedirettrice del quotidiano di via Solferino, Fiorenza Sarzanini, raccontando: “E’ cambiato il modello di padre nel tempo? No, sono cambiate le esigenze delle persone nel tempo, c’è molto più ego-riferimento e quindi molto spesso si perde di vista il percorso nel quale vengono chiamate in causa altre persone nelle proprie scelte”. E ancora: “Si tratta di scelte che naturalmente il tempo può cambiare ma devono essere smussati questi cambiamenti in funzione delle persone che non ti hanno chiesto di venire al mondo”.

Paolo Bonolis è stato quindi incalzato su qualcosa che non potrebbe mai accettare come padre, e lui non ha avuto dubbi sulla risposta: “Qualcosa che non accetterei mai da padre? Sì, di andare contro i miei figli, non lo accetterei mai, non lo accetterei mai, non potrei farlo, preferisco rinunciare io a qualcosa come ho rinunciato, in favore di loro. A me è rimasto uno spiraglio di esistenza mentre loro ce l’hanno tutta davanti quindi è giusto che se la godano”.

PAOLO BONOLIS: LE PAROLE SULLA CARRIERA E LA SUA EX

Una domanda sulla carriera: “Sulla carriera ho mai fatto sacrifici per loro? Sulla carriera ho fatto sacrifici continuandola perchè avrei tanta voglia di smettere fondamentalmente”, parole che il grande Paolo Bonolis ha concluso con una grassa risata. Nel corso del suo intervento a La Sapienza, Bonolis ha ricordato anche la sua ex moglie, svelando: “Eravamo molto giovani. È americana, e quando è finita è tornata negli Stati Uniti”.

“Ve la devo dire tutta? – ha aggiunto Paolo Bonolis – se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro”.

