Paolo Bonolis ospite finale Grande Fratello Vip/ “Ad una sola condizione”: ecco quale

Questa sera è in programma un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip ma attenzione alle indiscrezioni bomba sulla finalissima del reality show targato Mediaset: tra gli ospiti potrebbe esserci Paolo Bonolis. Un nome di grandissimo livello per l’appuntamento conclusivo in programma il 14 marzo 2022, ma c’è di più…

In attesa di scoprire i nuovi sviluppi del “triangolo” amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, gli appassionati del Grande Fratello Vip potrebbero trovarsi nella finalissima un ospite d’onore. Paolo Bonolis è uno dei volti televisivi più amati degli italiani: la sua simpatia e la sua bravura hanno stregato generazioni. Ma non solo: come ben sappiamo, il conduttore è anche il marito di Sonia Bruganelli, una delle due opinioniste del salotto di Alfonso Signorini.

Paolo Bonolis ospite finale Grande Fratello Vip?

L’indiscrezione è stata lanciata da Casa Chi. Ma il salotto di Gabriele Parpiglia ha lanciato un altro dettaglio: Paolo Bonolis accetterebbe l’invito alla finale del Grande Fratello Vip solo ad una condizione. La giornalista di Chi, Azzurra Della Penna, ha spiegato che il conduttore di Avanti un altro accetterebbe l’invito di Alfonso Signorini solo se la moglie, Sonia Bruganelli, una volta terminata l’ultima puntata, saluterà definitivamente il reality show. “Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? No, non opere di bene. Ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui avesse partecipato alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà. E così sarà!”, ha spiegato la cronista. Ricordiamo che recentemente l’opinionista ha confermato il suo addio al Gf Vip, annunciando la sua voglia di rimettersi in gioco al fianco del marito tra format e programmi tv…

