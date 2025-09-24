Svelato il motivo per cui Paolo Bonolis ha detto no alle lusinghe della Rai: ha fatto una promessa a Pier Silvio Berlusconi

Ebbene sì, Paolo Bonolis era a un passo dalla Rai e per molti sarebbe stata una boccata d’aria fresca dopo i suoi ultimi anni a Mediaset caratterizzati da un’edizione dietro l’altra di Avanti un altro e un’edizione disastrosa di Ciao Darwin. Ma cosa sarebbe andato a fare in Rai? Stando alle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, quindi da prendere con le dovute pinze, l’azienda avrebbe messo sul piatto un’offerta davvero faraonica.

Innanzitutto ben tre edizioni del Festival di Sanremo, poi il ritorno de Il senso della vita in una versione rinnovata da proporre in prima serata e la gestione di alcuni eventi speciali. Ma perché il conduttore alla fine ha preferito rimanere a Mediaset? La risposta potrebbe sorprendere molti.

Paolo Bonolis ha promesso a Pier Silvio Berlusconi di rimanere un altro anno a Mediaset

Paolo Bonolis ha detto no alla Rai per una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi: infatti sembra che gli abbia detto che sarebbe rimasto ancora un anno a Mediaset. E poi? A meno che non si stufi della televisione, come ha detto negli anni passati, potrebbe sempre accettare un’altra offerta della Rai al fine di saggiare un’aria differente.

Affari Italiani fa sapere che per il conduttore di Avanti un altro la Rai aveva in mente di ripulirlo dalla deriva ultra-pop di Mediaset dandogli nuovo lustro e affidandogli format più riflessivi e moderni. E invece niente da fare, rimarrà a Canale5 per almeno un altro anno dove oltre ad Avanti un altro con Luca Laurenti il pubblico lo potrà vedere al posto di Gerry Scotti a Tu sì que vales al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

