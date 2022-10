Paolo Bonolis “Prego, ma non Dio”/ “Religione serve a chi non dà senso alla sua vita”

Paolo Bonolis e la religione: “Ha uno Stato, una banca e patrimoni…”

Uno dei temi affrontati da Paolo Bonolis in “Notte fonda“, il suo primo romanzo, è il rapporto con Dio e la fede. Controverso, aggiungeremmo noi, alla luce delle parole del conduttore. Ne parla infatti anche al Corriere del Sera, lanciandosi in un paragone ardito tra l’Immacolata Concezione e il gol di Paolo Rossi ai Mondiali dell’82 che potrebbe suonare a dir poco strano. “Io Paolo Rossi l’ho visto fare certe cose, l’Immacolata Concezione no, infatti in Chiesa si recita il Credo, non il So“, afferma.

Dalle sue parole traspare un rapporto complicato con la regione anche per certe contraddizioni. “Se tu non riesci a dare un senso alla tua esistenza hai bisogno della religione. Ma noto una certa discrepanza tra il presunto messaggio iniziale – lasciate tutto quello che avete, datelo ai poveri e seguitemi – e una religione che ha uno Stato, una banca, patrimoni immobiliari, guardie, esercito“. Paolo Bonolis aggiunge al Corriere anche di non essersi particolarmente emozionato quando ha incontrato il Papa.

Paolo Bonolis “Prego chi non c’è più perché…”

“È un signore molto gentile, simpatico. Avevo molta curiosità. Ci aveva invitato in Vaticano, due anni fa circa. Abbiamo parlato di calcio, l’ho invitato a venire a guardare una partita insieme“, spiega Paolo Bonolis al Corriere della Sera. A tal proposito, rivela che era “la grande gioia” della figlia Silvia, che voleva vederlo. “Così me la sono portata con la sua assistente, ormai sorella, Denise. Lui è stato molto carino con lei“. Nonostante queste convinzioni e posizioni, il conduttore non nega di pregare. Ma sono preghiere diverse, perché non si rivolge a Dio. “Io certo che prego. Ma non prego Dio, parlo con le persone che non ci sono più, mi rivolgo a loro salutandole ogni volta che vado a letto e ringraziandole per quello che mi hanno dato“.

Nell’intervista al Corriere della Sera, dunque, c’è anche un ridimensionamento della Chiesa da parte di Paolo Bonolis: “È un’istituzione che si frappone tra chi ha bisogno di credere e la suddetta necessità. Dio non c’entra né come soluzione né come problema“. Il conduttore ammette poi che c’è qualcosa di più dietro. “Qui parlo per l’esperienza di mia figlia (a cui un’ipossia durante un intervento in fasce ha compromesso parte delle capacità motorie e cerebrali, ndr). Comunque, sono piccole rabbie che uno conserva“.











