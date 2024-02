Paolo Bonolis: “Questa é l’ultima!”/ L’addio a Ciao Darwin commuove il web

Ciao Darwin, Paolo Bonolis dice addio al people show

Paolo Bonolis dice addio a Ciao Darwin e lo fa in una nuova puntata del people show sull’evoluzione della specie umana.

Dopo una serie di nove edizioni, a distanza di 26 anni dal debutto in tv Ciao Darwin giunge al capolinea ed é lo stesso timoniere Paolo Bonolis a darne annuncio nella puntata di Ciao Darwin 9 in onda il 24 febbraio 2024.

Al termine della sfida disputatasi tra i team Ciao Darwin Story e Ciao Darwin Giovanni 8,7, alla rinnovata puntata del venerdì sera di Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis si é congedato dall’occhio pubblico in un commosso addio destinato pubblicamente al programma cult nella storia del piccolo schermo made in Italy.

“Se non sbaglio tutto è cominciato nel lontano 1998, termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso -fa sapere nel momento più emozionante del ritorno di Ciao Darwin, quello dell’addio ai palinsesti Mediaset del timoniere al suo people show-. Le ringrazio con delle immagini e vi ringrazio per essere stati così tanti e così sempre con noi. Poi vorrei ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione. SDL l’ho già detto, poi vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci, e perdonatemi, ma il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti. E poi ripeto, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito”.

Shaila Gatta segna la puntata dell’addio di Paolo Bonolis a Ciao Darwin 9

Com’era prevedibile che accadesse le immagini del commovente addio di Paolo Bonolis a Ciao Darwin 9 fanno ora il giro del web, emozionando gli internauti. E a rendersi virali, inoltre, sono anche le immagini della stessa puntata di Ciao Darwin 9 che immortalano l’ex ballerina ad Amici di Maria De Filippi e velina storica a Striscia la notizia, Shaila Gatta, che torna nello studio del format cult Mediaset per esibirsi a colpi di sexy dance moves, prima in un sexy completo argentato e poi in un altro set total black.

Tra gli highlights della puntata storica, poi, particolarmente virale é il momento del paso doble che vede Shaila Gatta esibirsi in coppia con Luca Laurenti, co-conduttore storico al timone di Ciao Darwin. “La nostra special-guest di questa serata, Shaila Gatta!” , esclama Paolo Bonolis al termine di una performance a Ciao Darwin, ergendo l’ex Amici alla visione dell’occhio pubblico, come l’erede TV di showgirl storiche del calibro di Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

📺💃#ShailaGatta é l'erede di #PaoloBonolis alla conduzione di #CiaoDarwin? L'ex Amici registra un glorioso ritorno TV, a "Ciao Darwin 9, da very one-woman-show! 🔝 pic.twitter.com/44Za7QJpCz — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 24, 2024

Che Shaila Gatta possa rivelarsi la papabile candidata alla conduzione di Ciao Darwin, nel possibile futuro del people show, per il dopo-Paolo Bonolis? Chissà!











