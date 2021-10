Paolo Bonolis “Sonia Bruganelli al Gf Vip? Guardo poco”/ “Adriana Volpe e Magalli…”

Paolo Bonolis torna a parlare della battuta fatta da sua moglie Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2021. Dopo la chiamata in diretta tv di ieri sera, il conduttore al Corriere della Sera ha replicato a quell’accusa ironica di aver millantato ricchezze all’inizio della loro conoscenza. «Ognuno millanta quello che può, la politica millanta idee, io mi arrangio con quello che è nelle mie possibilità». Bonolis ha ricostruito quell’appuntamento, spiegando di aver preso «la prima barca che c’era» per andare a prenderla e farle una sorpresa. «Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa». Lo stesso vale con i loro figli: «Diciamo che dovendo vivere la vita tendiamo a essere leggeri». La faccenda è stata, dunque, ingigantita, ma scherzosamente. A proposito della partecipazione della moglie Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2021 come opinionista, Paolo Bonolis ha spiegato che non è tenuto a seguirla per tutta la puntata, infatti non lo fa.

«No, per carità non sono costretto. Ne guardo un pezzetto, magari non proprio tutto, perché mi dedico anche ad altro: leggo, guardo un film con mia figlia o una partita con mio figlio. La nostra è una famiglia, non è ancora Guantanamo», ha raccontato Paolo Bonolis al Corriere della Sera.

Paolo Bonolis promuove la moglie “Brava come opinionista”

Conoscendola e in virtù di quello che ha avuto modo di vedere, evidenzia un aspetto che le è sempre piaciuto della moglie. «Ha sempre avuto una lettura del circostante e delle persone che le sono accanto abbastanza priva di sovrastrutture, vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova». Per questo ritiene che la moglie Sonia Bruganelli sia adatta al ruolo di opinionista: «Penso che sia decisamente brava». Inoltre, è senza filtri, un’altra qualità a suo favore. «È una trasmissione giocosa, se uno deve fare il diplomatico pure lì, sulle questioni serie cosa fa?». Ma nell’intervista del Corriere è stato stuzzicato anche sulla foto con Giancarlo Magalli che ha provocato la reazione di Adriana Volpe. «È stato un gioco che ha fatto scattare piccole e divertenti provocazioni affinché accadesse qualcosa. Penso che sia una dinamica insita nella logica di certe produzioni, altrimenti il reality si riduce a vedere a chi tocca preparare la frittata e a chi tocca sparecchiare la tavola».

“Sonia Bruganelli non bada agli haters”

Riguardo alla possibilità di fare un programma insieme, Paolo Bonolis ha ricordato che non ha opinionisti e che comunque Sonia Bruganelli lavora già con lui. «Dietro le telecamere, con la sua società di produzione e casting si occupa di Ciao Darwin, Avanti un altro!, Il senso della vita… Questa del Grande Fratello Vip è un’occasione che ha voluto percorrere perché la trasmissione le è sempre piaciuta e all’università aveva fatto una tesi sul reality». Paolo Bonolis ha poi confessato i motivi per i quali discutono: «Gestione dei figli, organizzazione della casa, cose da fare e da non fare. Non è così clamorosa la vita di due persone — seppur famose — che vivono insieme da 24 anni. Ci capita quello che capita a tutti». Però le foto estive della moglie fanno discutere, come quelle del jet privato. «Eh lo so… È un compiacimento suo». Nell’intervista al Corriere Paolo Bonolis ha spiegato che rientra nella logica dei social raccontare le proprie “imprese”, che ironicamente definisce «più o meno normali circostanze dell’esistenza che vengono trasformate in mirabili imprese». Lui sfugge volentieri questa logica, invece la moglie «a differenza di molti lo fa sempre con ironia e intento provocatorio. Agli haters non bada, si diverte a giocare con queste piccole sfide».

