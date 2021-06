Paolo Bonolis/ “Sono stato fortunato: fuori dalla tv sarei stato una pip*a”

Paolo Bonolis ha compiuto 60 anni il 14 giugno. Inoltre quest’anno il conduttore festeggia i 40 anni lavorativi: “Sono il frutto di qualcosa in cui sono stato bravo, ma anche fortunato perché mi sono potuto esprimere in ciò che sapevo fare e non in un’altra professione, dove magari sarei stato una pippa”, ha confessato Bonolis a Gabriele Parpiglia sulle pagine di Chi. A breve il conduttore firmerà il rinnovo di contratto con Mediaset e in autunno dovrebbe tornare con sei nuove puntate di “Avanti un altro”: “I programmi che scrivo li cucio su misura per me e sono in fase creativa per progetti nuovi”. Tra i nuovi progetti, però, non ci sarà “Il senso della vita”, sui social una delle trasmissioni più richieste: “Il senso della vita non può andare in seconda o terza serata. Il suo costo è alto per quella fascia. È un progetto meraviglioso verso il quale nutro affetto, ma che non avrà un futuro. Lo farà sui social qualcuno”.

Paolo Bonolis: “Sanremo? Deve cambiare”

Sulle pagine di Chi, Paolo Bonolis ha smentito le voci secondo cui sarebbe uno dei candidati alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, che aveva presentato nel 2005 e nel 2009: “Credo che il Festival debba essere raccontato in una maniera nuova e fuori dall’Ariston, che ha scritto pagine meravigliose. Il Festival ha bisogno di un cambio importante, di una struttura anche tecnologica innovativa per renderlo ancora più evento. Questa è la mia idea dalla quale non schiodo”. Sembra ormai confermato che la moglie Sonia Bruganelli sarà opinionista nel prossimo Grande Fratello Vip: “Sta sbocciando seguendo la sua strada. E io sono contento. Se il GfVip le piace perché non dovrebbe farlo? Io sono contento, quindi ben venga”, ha commentato Bonolis. Recentemente Pippo Baudo ha definito volgari le trasmissioni di Paolo Bonolis: “Con Pippo ho avuto alti e bassi. Con me è stato molto aspro. Legge volgarità nei miei programmi. Io vedo leggerezza, ma la sua generazione o forse lui notano qualcosa di poco nobile. Spiace per lui”, ha risposto su Chi. Come si vede tra 10 anni? Un pensionato benestante.

