Paolo Bonolis/ “Trash? Io sono un cinico buono, basta polemiche”

Paolo Bonolis ospite a C’è Posta per Te per una sorpresa

Era un conduttore per programmi per bambini, il pomeriggio andava in onda per intrattenere coloro che guardavano gli amati cartoni di Bim Bum Bam tra giochi, battute e sketch ma nessuno allora avrebbe mai pensato che Paolo Bonolis, quel giovane un po’ goffo, con gli occhiali e una gran parlantina, sarebbe arrivato ai vertici della tv. Paolo Bonolis adesso ha programmi tutti suoi, li scrive, li conduce e se li cuce addosso ma questo, come sempre, ha un risvolto della medaglia che in pochi riuscirebbero a gestire e lui lo fa alla grande. Ogni volta che va in onda un suo programma non mancano le risate, gli ascolti volano ma i ben pensanti sono un po’ restii a premiarlo accusandolo di essere un po’ troppo politicamente scorretto.

Paolo Bonolis e le critiche: “Trash? Io sono un cinico buono, basta polemiche”

Questa sera Paolo Bonolis sarà a C’è Posta per Te per mostrare il suo vero volto, quegli occhi che spesso si commuovono quando ascoltano problemi vere e storie di vita vissuta, gli stessi per il quale si definisce “un cinico buono” che porta verso la leggerezza e non la cattiveria. Proprio ad Oggi è un altro giorno, soffermandosi poi sul cinismo che lo caratterizza spiega: “Il cinismo è una cosa strana: io sono un cinico buono. Il cinismo cattivo è quello che ti porta verso l’indifferenza, quello buono ti porta versa la leggerezza”. Riguardo alle critiche sul politicamente corretto e il trash poi rilancia: “Non mi dispiace, capisco i limiti del critico: si pongono delle etichette e si fa prima a giudicare le cose, è tutto molto sbrigativo… Alcuni prodotti che ho fatto non sono trash, ma racconti divertiti sulla surrealtà che viviamo quotidianamente e sono privi di ipocrisia”. Come sarà questa sera vederlo come ospite a C’è posta per te?



© RIPRODUZIONE RISERVATA