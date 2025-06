Paolo Bonolis e le vacanze in versione suocere: chi è la nuova fidanzata di Davide Bonolis, figlio del conduttore: Martina Dotti è una nota tik toker

Paolo Bonolis e le vacanze con il figlio Davide e la nuova fidanzata Martina Dotti

L’estate è arrivata e con essere anche le vacanze in mete più o meno lontane ma bellissime, ed è il caso anche di Paolo Bonolis. Il popolare conduttore Mediaset dopo la separazione dalla moglie Sonia Bruganelli si dichiara single e tutte le sue attenzioni sono riversate nei figli. In questi giorni Paolo Bonolis è in vacanza con il figlio Davide e la nuova fidanzata di lui Martina Dotti. Ad immortalarli insieme è stato il magazine Oggi che li ha beccati nelle splendide spiagge di Formentera, luogo caro al conduttore.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Non possiamo portare casa Poggi in un laboratorio, la spazzatura...”

Negli scatti postati dal magazine Paolo Bonolis è in versione ‘suocero’ non mancano anche abbracci e scambi di confidenze con il figlio. Mentre il figlio Davide Bonolis si scambia una tenero bacio con la sua nuova fidanzata Martina Dotti. Durante l’interviste Paolo ha fatto un bilancio della sua vita privata e professionale ammettendo di sentirsi un uomo molto fortunato che dalla vita ha avuto tantissimo, ha avuto la fortuna di essere amato e di amare, ed ha l’amore dei suoi cinque figli e dei nipotini. “Guai a fissarsi su ciò che manca, rischi di non vedere tutto quello che hai” ha concluso l’attore, poco distanti da loro, ad Ibiza, si trovano invece Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia.

Cane e gatto, Rete 4/ Trama e cast del buddy movie con Bud Spencer e Tomas Milian, oggi 19 giugno 2025

Martina Dotti, chi è la nuova fidanzata di Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis

Si accende il gossip per la famiglia Bonolis, il figlio di Paolo, Davide Bonolis ha una nuova fidanzata Martina Dotti. Il giovane che ha spento 21 candeline il 7 giugno ha già dimenticato Sophia Berto, la ballerina conosciuta a Ballando con le stelle con la quale ha avuto un breve flirt ed ha un nuovo amore ‘social’. La nuova fidanzata di Davide Bonolis, infatti, Martina Dotti è un influencer, star di Tik Tok dove vante 400mila follower, posta prevalentemente scatti di lifestyle e intrattenimento. Su di lei si sa molto poco solo che è bresciana ed ha 23 anni ma a giudicare dalle foto pubblicate da Oggi e dal rapporto con il suocere Paolo Bonolis sembra che con Davide Bonolis sia una storia seria.