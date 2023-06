Paolo Bonolis verso l’addio alla tv/ “Penso di lavorare ancora per poco, voglio dedicarmi alla mia vita”

Paolo Bonolis verso l’addio alla tv: “Penso di lavorare ancora per poco“

In questi giorni si è tenuto a Dogliani il tradizionale Festival della Tv, durante il quale sono intervenute numerose personalità di spicco della televisione e dello spettacolo. Ieri, in particolare, è stato ospite uno dei volti più amati del piccolo schermo: Paolo Bonolis. Il conduttore, che in questi anni ha portato al successo numerosissimi programmi, da Ciao Darwin a Il senso della vita, sino al game show di Canale5 Avanti un altro!, ha parlato del mondo della televisione e si è sbilanciato sul suo futuro professionale.

Un futuro che potrebbe presto vederlo lontano dalla tv, con un ritiro dalla scena pubblica che sembra avvicinarsi sempre più. “Non ho bisogno di stare per forza in televisione“, ha ammesso, come riportato da Adnkronos. “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione“. Parole che sembrano sancire un addio ormai prossimo al piccolo schermo.

Paolo Bonolis, la sua esperienza in televisione e il messaggio al pubblico

Paolo Bonolis, nel corso del suo intervento, ha anche parlato della sua esperienza in televisione e ha voluto lanciare un importantissimo messaggio al suo pubblico: “Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Di sicuro è qualcosa di nuovo, perché siamo tutti pezzi unici: se camminiamo sui sentieri degli altri, diventiamo automi. Ognuno di noi è un pezzo irripetibile, dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv“.

E in effetti, nel corso di tutti questi anni, Paolo Bonolis ha sempre lavorato in totale libertà, senza mai snaturarsi né rinunciare a ciò che è e a ciò che avrebbe voluto raccontare al suo pubblico: “Io l’ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno“.











