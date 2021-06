Paolo Bonolis Vs Pippo Baudo/ “Stessi programmi da 11 anni? Lui 13 anni al Festival!”

Paolo Bonolis non ha digerito molto bene le parole di Pippo Baudo che, in occasione del suo compleanno nei giorni scorsi, ha lasciato intendere che ci sono persone in tv che fanno sempre le stesse cose e che rischiano poco, il conduttore di Canale5 compreso. Nel giorno del suo 85esimo compleanno, Pippo Baudo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e in un’intervista al quotidiano La Nazione, parlando della tv di oggi ha detto riguardo a Paolo Bonolis: “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“. Paolo Bonolis ha risposto ieri alle parole di Pippo Baudo ospite de Il Punto Z di Tommaso Zorzi.

Paolo Bonolis contro Pippo Baudo dopo le sue ‘accuse’ sui programmi sempre uguali dei colleghi

A questo proposito, Paolo Bonolis si è pronunciato dimostrando di aver incassato il giudizio dello storico volto Rai al grido di: “Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”. Con la sua ironia di sempre il conduttore rimanda al mittente le accuse visto che Pippo Baudo nella sua carriera ha sempre avuto successo ma i suoi programmi non è che differissero così tanto l’uno dall’altro, basta vedere le sue edizioni del Festival di Sanremo per capire che non amava molto le novità. Ci sarà un’altra risposta da Pippo Baudo?

