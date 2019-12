Paolo Borrometi/ Video, giornalista sotto scorta: “La mafia mi vuole morto” (Le Iene)

E’ un servizio a dir poco drammatico quello firmato da Ismaele La Vardera per Le Iene Show avente protagonista Paolo Borrometi, giornalista siciliano finito nel mirino della mafia, che lo vuole morto per metterlo definitivamente a tacere. Con il suo lavoro, infatti, il 36enne ha raccontato i traffici dei clan mafiosi, che per questo motivo hanno portato a “collezionare” ben 150 denunce per minacce di morte e violenza privata, fino al ritrovamento di due molotov destinate a lui. Ma quelle nei confronti di Borrometi, purtroppo, non sono rimaste soltanto minacce senza seguito: 5 anni fa il giornalista è stato infatti aggredito nella sua casa di campagna di Modica. Questo il racconto di quella terribile esperienza fatto da Borrometi a Le Iene: “Avevano una sorta di sottocasco completamente nero. Mi presero questo braccio , me lo girarono dietro la schiena tirandolo violentemente, mi diedero dei calci…E poi dissero ‘se non ti fai i cazzi tuoi questa è solo la prima’”.

Il servizio di Ismaele La Vardera su Paolo Borrometi si apre con un audio inquietante: è quello realizzato dal fratello di un noto capomafia di Siracusa e indirizzato al giornalista e scrittore siciliano. Queste le parole rivolte a Borrometi: “Gran pezzo di merda, ti dico una cosa così almeno la smetti: ti vengo a cercare fino al culo di tua madre o di tua moglie e ti spacco il culo con le mani, giuro che con due pugni in faccia ti mando all’ospedale. Nomina nuovamente mio fratello e ti vengo a cercare fino a casa. E ti massacro”. Borrometi, vista la situazione, è costretto a vivere blindato e sotto scorta. Eppure c’è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di accusarlo di avere inventato queste minacce per avere il “privilegio” della scorta. Una tesi a dir poco assurda, come spiegato dallo stesso Borrometi: “Vivere con cinque uomini ogni giorno e non potere andare al mare, al cinema, non potere avere una vita privata, non potere neanche abbassare il finestrino mentre stai in macchina, ma che privilegio è?”.

