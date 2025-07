Paolo Borsellino e l’agenda rossa: dopo oltre trent'anni, un mistero ancora non risolto. Cosa c'era negli appunti del magistrato ucciso da Cosa Nostra...

PAOLO BORSELLINO E L’AGENDA ROSSA: NUOVI SVILUPPI DOPO LA PERQUISIZIONE DI…

Paolo Borsellino e l’agenda rossa: cosa sappiamo a proposito del mistero legato alla morte del magistrato oltre trent’anni fa e del contenuto degli appunti di quel diario mai ritrovato e attorno a cui sono sorte diverse teorie?

Questa sera, in fascia prime time su TV2000, verrà trasmesso il film “Paolo Borsellino. I 57 giorni”, diretto da Alberto Negrin e in cui spicca la presenza di Luca Zingaretti nel cast: un appuntamento imperdibile e per una serata tutta all’insegna della memoria dal momento che a seguire l’emittente proporrà pure il documentario intitolato “La Messa del giudice” per una sorta di ritratto, umano ma anche spirituale, di una delle vittime più note di Cosa Nostra e di cui, proprio il 19 luglio, ricorre il 33esimo anniversario dell’attentato in Via d’Amelio.

E, in attesa di guardare la pellicola, scopriamo lo stato dell’arte su Paolo Borsellino e l’agenda rossa scomparsa.

Per parlare della morte di Paolo Borsellino e l’agenda rossa che gli inquirenti da anni oramai cercano possiamo contestualizzare brevemente una vicenda molto lunga e intricata, fatta di misteri e depistaggi che fino ad oggi non hanno portato ancora alla verità: gli appunti del magistrato palermitano (1940-1992), ucciso assieme ai cinque agenti della sua scorta da un’autobomba, sono diventati negli ultimi tre decenni il simbolo non solo di una delle pagine più nere e drammatiche della storia recente del nostro Paese ma pure del senso di giustizia che ancora oggi chiedono le famiglie delle vittime.

Quel taccuino svanito nel nulla conterrebbe annotazioni molto importanti sulle indagini che Borsellino stava conducendo assieme a possibili informazioni sulla presunta trattativa Stato-Mafia, negata da molti ma attorno a cui sono emersi nel tempo elementi che invitano ad approfondire le indagini.

IL TACCUINO DI BORSELLINO, “IL PIU’ GRANDE DEPISATGGIO DELLA STORIA ITALIANA”

Parlando di Paolo Borsellino e l’agenda rossa, un altro punto su cui si cerca di fare chiarezza è ‘la mano’ che l’avrebbe sottratta e com’è stato possibile che tutto ciò sia avvenuto sotto il naso delle forze dell’ordine: un disegno preordinato o c’è anche dell’altro? Di sicuro, la presumibile scomparsa di quel taccuino sottintenderebbe la volontà di togliere agli inquirenti dell’epoca prezioso materiale per proseguire l’azione del magistrato siciliano e anche per occultare alcune verità scomode.

Come accennato prima, in questo lungo arco di tempo che ci porta ai giorni nostri, sono diverse le ipotesi emerse come pure i tentativi di depistaggio sul lavoro di Borsellino e pure sull’esistenza stessa di quei documenti, di cui l’agenda rossa rappresenta il lavoro instancabile e coraggioso, probabilmente capace di andare a fondo in alcune vicende delicate e che l’avevano portato a diventare uno degli obiettivi numero uno di Cosa Nostra.

Insomma, in merito alla sorte di Paolo Borsellino e l’agenda rossa, ci sono tante certezze ma pure una miriade di aspetti ancora da chiarire e, in tal senso, il fattore tempo e l’allontanarsi dal nostro orizzonte di quella luttuosa estate del 1992 non aiuta le indagini e fa diventare sempre più sfocata la memoria, individuale e collettiva: su quel taccuino, infatti, il magistrato aveva registrato alcuni appunti anche se non ne è mai stata chiarita la natura. Secondo il fratello Salvatore, l’attentato ha rappresentato per qualcuno il tentativo per venirne in possesso e farla sparire, parlando di una vera e propria “congiura del silenzio”.

Intanto, proprio di recente, è arrivata notizia di una perquisizione dei Ros nell’abitazione dell’ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra (morto nel 2017), e sul quale la Procura indaga per via di presunti legami con la massoneria: indagini che si collegano al “più grande depistaggio della storia d’Italia”; come riporta SkyTg24, Tinebra era a capo della Procura nissena quando fu ‘creato’ il falso pentito Vincenzo Scarantino e che rimanda a un depistaggio con la regia, come si è ipotizzato, della squadra mobile di Palermo.