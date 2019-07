Paolo Borsellino – I 57 giorni/ Su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (19 luglio)

Questa sera, venerdì 19 luglio, in occasione del 27esimo anniversario della strage di via D’Amelio su Rai 1 va in onda ilm film “Paolo Borsellino – I 57 giorni”. La pellicola, diretta da Alberto Negrin, ricostruisce i 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) da quella di Paolo Borsellino (19 luglio 1992). Luca Zingaretti interpreta Paolo Borsellino, Lorenza Indovina è Agnese Piraino Leto, moglie del giudice. I tre figli Manfredi, Fiammetta e Lucia sono rispettivamente interpretati da Davide Giordano, Claudia Gaffuri e Marilù Pipitone. Aurora Quattrocchi è Maria Pia Lepanto, la madre di Paolo Borsellino, mentre Enrico Ianniello ha il ruolo del giudice Antonio Ingroia.

Paolo Borsellino – I 57 giorni, la trama del film

23 maggio 1992. Paolo Borsellino è dal barbiere. Aspetta il suo amico Giovanni Falcone, che torna a Palermo da Roma per qualche giorno. I due si vedranno a pranzo, per festeggiare la nomina di Giovanni alla “Superprocura”. Invece Borsellino viene raggiunto dalla notizia dell’attentato di Capaci, in cui Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la loro scorta hanno perso la vita. Borsellino comprende di essere destinato alla stessa sorte e inizia una corsa contro il tempo alla ricerca della verità, partendo dalle indagini di Falcone. I 57 giorni, dal 23 maggio al 19 luglio, sono anche occasione per il giudice di fare i conti con la propria vita e con i suoi affetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA