Paolo Borsellino i 57 giorni/ Su Rai 1 il film con Luca Zingaretti

Paolo Borsellino i 57 giorni, film di Rai 1 con la musica di Ennio Morricone

Paolo Borsellino i 57 giorni è un toccante film drammatico, rappresenta un omaggio al grande giudice Paolo Borsellino, in occasione del triste anniversario della sua morte. L’opera va in onda oggi, 19 luglio 2022, a partire dalle 21,25 su Rai 1. La regia è di Alberto Negrin e gli interpreti principali sono: Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Davide Giordano, Enrico Ianniello, Aurora Quattrocchi, Antonio Gerardi e Andrea Tidona. Le musiche del film sono del grande Maestro Ennio Morricone.

Il film Paolo Borsellino i 57 giorni è consigliato a un pubblico molto ampio perché racconta una pagina triste ma importantissima della nostra storia recente. Chi l’ha vissuto quel periodo si commuoverà, ma potrà raccontarlo e commentarlo anche a chi non era ancora nato ma deve assolutamente scoprire tutto.

Paolo Borsellino i 57 giorni, la trama

La pellicola Paolo Borsellino i 57 giorni descrive in chiave romanzata i 57 giorni che trascorrono dall’uccisione di Giovanni Falcone, sua moglie e la scorta, al massacro di Via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Siamo a Palermo, il 23 maggio 1992 e Paolo Borsellino si appresta ad incontrare Giovanni Falcone che sta tornando da Roma per festeggiare la sua nomina alla Superprocura. I due giudici oltre ad essere colleghi, sono grandi amici e Paolo Borsellino, per comprare il pesce migliore dal mercato e cucinarlo per il suo caro amico, decide persino di allontanare la scorta. La loro amicizia si basa sull’affetto reciproco e sul desiderio comune di sconfiggere lo strapotere della mafia, per questo da tutti sono considerati il simbolo stesso della lotta a cosa nostra. Purtroppo, la tragedia sta per verificarsi, infatti arriva una brutta notizia sul cellulare del giudice Borsellino.

C’è stato un attentato sull’autostrada Punta Raisi-Palermo, all’altezza di Capaci e il giudice Falcone è rimasto ferito. Il giudice Borsellino, disperato, raggiunge l’ospedale ma Falcone muore tra le sue braccia e anche la moglie, Francesca Morvillo e la sua scorta non si salvano. Paolo Borsellino rimane solo e sin da subito prende consapevolezza di quello che potrebbe essere il suo destino. La sua è una lotta contro il tempo, ma nonostante ciò comincia una ricerca affannosa degli assassini dell’amico. È in atto un’offensiva mafiosa nei confronti dello Stato e Paolo Borsellino è intenzionato a comprendere le ragioni. Paolo Borsellino, rimane vittima della mafia, il 19 luglio 1992, in Via D’Amelio, insieme alla sua scorta, proprio 57 giorni dopo la morte del collega e amico.

