Paolo Borsellino/ Su Canale 5 la miniserie con protagonista Giorgio Tirabassi

Paolo Borsellino va in onda oggi, 17 luglio, dalle ore 21:20, dunque in prima serata, su Canale 5. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2004 e che appartiene ai generi biografico, storico e drammatico. Il film per la televisione è stato realizzato dal regista Gianluca Maria Tavarelli, il soggetto è stato scritto da Pietro Valsecchi mentre la sceneggiatura è stata curata da Giancarlo de Cataldo, Leonardo Fasoli e Mimmo Rafele. All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto conosciuti nel panorama televisivo italiano come Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini, Giulia Michelini, Elio Germano, Daniela Giordano, Andrea Tidona, Ninni Bruschetta, Elisabetta Balia, Ida Carrara e Luigi Maria Burruano. Le musiche sono state realizzate dal compositore Paolo Buonvino mentre la fotografia è stata curata da Roberto Forza.

Paolo Borsellino, la trama del film

Il giudice Paolo Borsellino è un uomo che si è posto un unico obiettivo nella vita: combattere la mafia. Borsellino non sopporta le ingiustizie e ama la sua terra, la Sicilia, sognando di poterla liberare dal giogo della mafia che la costringe a essere etichettata da tutti come una zona criminale e malfamata. Borsellino cerca sin da subito della sua carriera da giudice di riuscire a trovare i responsabili che hanno formato la nuova mafia, vale a dire quella che ha sostituito la storica mafia dei corleonesi. Lungo il suo percorso riuscirà a trovare tanti validi alleati come Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Giuseppe di Lello e Leonardo Guarnotta. Inoltre, le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta danno nuova speranza a Borsellino per poter incastrare i vertici della mafia. Ma la lotta contro Cosa Nostra è davvero difficile anche se Borsellino verrà ricordato come un eroe per tutto quello che ha fatto e diventerà un simbolo per l’Italia intera.

Il video del trailer di Paolo Borsellino

