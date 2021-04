Paolo Brasio vs Bassetti/ “Non vaccino mia mamma, se lui avesse i suoi anticorpi…”

La mamma di Paolo Brosio, la signora Anna, compirà domani 100 anni ma non ha ancora fatto il vaccino anti covid e non lo farà. A spiegarlo senza troppi mezzi termini è stato lo stesso Paolo Brosio, giornalista, volto noto della tv ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che dopo un botta e risposta con il professore Matteo Bassetti del San Martino di Genova a Domenica Live, ha spiegato: “Bassetti mi dice di fare il vaccino a mia mamma che domani compie cent’anni? Non ci penso nemmeno! Mia mamma ha cent’anni, ha gli anticorpi più forti di Bassetti e di tutti i virologi italiani. Se avesse gli anticorpi di mia mamma, a quest’ora Bassetti farebbe l’incursore della Marina!“.

Paolo Brosio spiega che la mamma sta bene, e stanno rispettando tutte le misure di sicurezza, “In camera sua entrano pochissime persone – spiega – e chi entra deve avere fatto il tampone ed essere negativo”. Inoltre, si è deciso anche di non uscire nemmeno sul terrazzo: “Lei ha un terrazzo dove va a prendere ogni tanto un po’ di sole, e in questo periodo, con tutte queste varianti, non esce”.

BROSIO VS BASSETTI: “A MIA MAMMA FACCIAMO IL TAMPONE OGNI 15 GIORNI”

La mamma di Paolo Brosio sta prendendo degli integratori naturali, e qualcuno ha qualche accenno di raffreddore o di tosse, viene sottoposta a tampone: “Glielo facciamo ogni 10-15 giorni – prosegue l’ex Gf Vip – è sempre stata negativa”. Una signora quindi curata e controllata, ma ovviamente non si tratta di una cura fai da te: “Noi le somministriamo i farmaci giusti, secondo prescrizione medica di autorevoli luminari. Bassetti non è l’unico medico del mondo – prosegue Paolo Brosio ritornando sulla querelle con il virologo ligure – ci sono molti altri, io sento i medici dell’Università di Pisa, i medici in prima linea del Policlinico della Versilia e di Massa Carrara, il nostro medico di base ha quattro specializzazioni mediche e viene regolarmente a controllare se la mamma ha sintomi o febbre. Sta benissimo, si cura tempestivamente e non è mai abbandonata”.

BROSIO VS BASSETTI: “NON SONO NO VAX, VI SPIEGO”

L’ex inviato del Tg4, che ha avuto il covid lo scorso inverno, sposa la tesi del protocollo Mario Negri, secondo cui ai primi sintomi, anche lievi, è necessario curarsi: “Quando si hanno i primi sintomi del Covid bisogna prendere subito i farmaci che danno negli ospedali, e non aspettare che si scateni la tempesta di citochine”. E sulla sua esperienza: “Io sono stato ricoverato 18-20 giorni all’istituto clinico Casal Palocco, ho imparato i farmaci che servono per curarsi e so che devono essere somministrati al momento giusto, con tempestività”. Ma Paolo Brosio non si sottoporrà al vaccino: “No, non me lo faccio neppure io, perché essendo guarito da covid in maniera naturale, senza ventilazione, senza intubazione e con i farmaci normali, non ci penso nemmeno, per ora”. Ma il giornalista ci tiene a precisare: “Io non sono un no vax, sono favorevole ai vaccini. Quando sono andato all’Isola dei Famosi nel 2006, di nuovo nel 2019, quando dovevo andare in India per la trasmissione ‘Tribù missione India’ con Paola Perego, che poi saltò, avevo fatto qualcosa come 12 vaccini. Ma quello per un virus di tipo influenzale è mutante, ci sono mille varianti, dovresti fare duemila vaccini, perché non lo acchiappano. Io preferisco fare una grande prevenzione, finché posso”.



