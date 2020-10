Paolo Brosio, perché non entra al Grande Fratello Vip 2020?/ Slitta ancora per…

Tre ingressi in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip questa sera, 26 ottobre, su Canale 5. Non sono però tutti. All’appello questa sera manca infatti il concorrente ormai atteso da molte settimane: Paolo Brosio. In molti si chiederanno perché il giornalista non entri questa sera insieme a Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma; partiamo col dire che, come svela TvBlog, il suo ingresso è previsto per il 30 ottobre, la puntata di venerdì, forse perché questa sera il suo ingresso non avrebbe avuto giusto lustro. Gli argomenti previsti stasera sono davvero tanti e nonostante mancheranno le nomination, gli ingressi di già tre concorrenti porteranno via molto spazio alla trasmissione. Venerdì, invece, a Brosio sarà sicuramente dedicata una lunga parentesi che racconterà, con lo spazio dovuto, il difficile momento vissuto per colpa del Covid. (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAOLO BROSIO, QUANDO ENTRA AL GRANDE FRATELLO VIP?

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020? Ormai da settimane non facciamo altro che chiederci la stessa cosa. All’inizio il conduttore, sembra uno dei primi che abbia firmato il contratto come concorrente, è sparito nel nulla. Per un paio di settimane ci siamo chiesti il perché del suo mancato ingresso nella casa più spiata d’Italia ma poi alla fine è arrivata la rivelazione choc direttamente dall’ospedale in cui era in cura perché anche lui colpito dal Covid 19. Dopo i drammatici momenti, la paura e tutto quello che è successo, Paolo Brosio ha annunciato in tv di essere finalmente guarito e di essere pronto a tornare a casa. Rimane il fatto che questo non è conciso con il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020. Il diretto interessato, ospite in collegamento con Fuori dal Coro di Mario Giordano, ha ricordato i suoi giorni di inferno spiegando: “Ho avuto il Covid, non ho mai sofferto ma i tamponi continuavano a essere positivi”.

PAOLO BROSIO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 LUNEDI’ 26 OTTOBRE?

Dopo 27 giorni trascorsi in ospedale e decine di tamponi, Paolo Brosio finalmente ha ricevuto la notizia della negatività e quindi è pronto a riprendere in mano la sua vita cominciando proprio dall’esperienza sospesa al Grande Fratello Vip: “Sto aspettando l’ok dalla produzione, da Mediaset ed Endemol”. Al momento sembra che tutto sia slittato di qualche giorno e che Paolo Brosio nella casa potrebbe entrare non prima di lunedì 28 ottobre, almeno secondo gli ultimi rumors. In questi giorni comunque il giornalista non si è dato per vinto e, secondo il settimanale Chi, si starebbe intrattenendo con una donna, una misteriosa MariaLaura di cui però non conosciamo generalità e interessi. Davvero Paolo Brosio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip lasciando una fidanzata a casa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA