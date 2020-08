Paolo Brosio al Grande Fratello Vip/ “Confermato come concorrente”

Inizia man mano a delinearsi il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Se Alfonso Signorini è confermato alla conduzione del reality di Canale 5, al suo fianco, nelle vesti di opinionisti, ci saranno il confermatissimo Pupo e l’ex gieffina Antonella Elia. Per quanto riguarda i concorrenti invece, arriva proprio nelle ultime ore il nome di Vip che, a quanto pare, sembra essere certo: Paolo Brosio. Stando, infatti, a quanto annuncia Trash Italiano: “Adesso ad essere confermato è un altro volto noto che abbiamo visto spesso nei salotti di Barbara d’urso, soprattutto nell’ultimo anno: stiamo parlando di Paolo Brosio.” Non è la prima volta che viene fatto il nome del giornalista e volto televisivo per la Casa di Canale 5, ma la conferma arriva solo oggi.

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip dopo l’Isola dei Famosi

Dopo l’avventura all‘Isola dei Famosi, nell’edizione del 2019, Paolo Brosio è dunque pronto a mettersi nuovamente in gioco in un reality. Stavolta non si parla di sopravvivenza, bensì di convivenza e, conoscendolo, è quasi certo che regalerà al pubblico momenti divertenti ma anche di tensione. Ricordiamo che il Grande Fratello Vip avrà inizio lunedì 14 settembre, come sempre in prima serata su Canale 5. Per ora i nomi quasi certi che si preparano ad entrare nella Casa sono quelli di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, Stefania Orlando, conduttrice e attrice. E ancora Enock Barwuah, fratello di Balotelli, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. Non ci resta che attendere ulteriori conferme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA