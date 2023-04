Paolo Brosio, alcol e droga prima della conversione/ “Una voce: devi smetterla”

Paolo Brosio: la conversione nel 2009

Paolo Brosio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, all’età di 53 anni si è convertito al cristianesimo. Il giornalista sportivo era all’apice della sua carriera, ma stava vivendo anche un momento di profonda crisi interiore: “Arrivavo da grandi sofferenze, la perdita di mio padre, l’incendio del Twiga, la separazione dalla mia seconda moglie. Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve, lavoravo a Mattino5 e Pomeriggio5”, ha raccontato a Libero Quotidiano.

Brosio è stato travolto dal successo e da dolore: “Tutte le sere in un locale diverso, provavo dolore ma non avendo ancora conosciuto la preghiera, mi rivolgevo al mondo reale: alcol e droga, canne, ma anche cocaina”, ha raccontato a Verissimo. Poi la conversione: “Ero in un albergo a Torino e ho sentito una voce: Paolo devi smetterla. Da lì sono corso al Santuario della Consolata, la Chiesa più potente della città e da lì è cambiato tutto”.

Paolo Brosio: i viaggi a Medjugorje

Al Santuario della Consolata Paolo Brosio si è confessa con Don Ferruccio: “Uno degli strumenti che Dio ha regalato alla mia salvezza. Mi sono confessato e gli ho raccontato la mia vita… Alla Consolata ho capito che la preghiera è il Toradol dell’anima, fa sparire il dolore. E lì ho riscoperto la Madonna”. Il 2 febbraio 2009 Paolo Brosio si reca per la prima volta a Medjugorje. Inizia così la nuova vita di Paolo Brosio, raccontata nel libro “A un passa dal baratro”, uscito nel 2009, a cui fa seguito “I Misteri di Maria” nel 2015. Brosio conduce “Viaggio a ….” programma di Rete 4 dove racconta le vite straordinarie di uomini e donne come Madre Speranza, Padre Matteo La Grua, Padre Pio. Con la fondazione della Onlus “Le Olimpiadi del Cuore” s’impegna nella raccolta fondi per costruire un ospedale a Medjugorie.

