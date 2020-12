Paolo Brosio attacca Barbara d’Urso e macchina della verità/ “Maria Laura orientata a dare quelle risposte”

Nello studio di Live – Non è la d’Urso si torna a parlare della storia d’amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. Nella puntata di ieri sera, domenica 13 dicembre, è stato reso noto l’audio tra la giovane ragazza e Diego Granese: “Devo fare la sua fidanzata, per forza per il momento devo fare così, poi il progetto è quello di staccarsi”, diceva la ventiduenne fidanzata di Paolo Brosio. Maria Laura ha quindi deciso di sottoporsi alla Macchina della verità dell’Alabama. La ragazza dichiara di essere fidanzata con Paolo Brosio, che frequentava già prima che lui entrasse al Grande Fratello Vip, e di non aver baciato Diego Granese: per la macchina le affermazioni sono vere. Anche Roberto Alessi, ospite in studio, ha rivelato di non aver visto niente di passionale in quel bacio: “Sembrava più un saluto che un bacio passionale onestamente…”.

Paolo Brosio vs Barbara d’Urso: “risposte inevitabili”

Alla domanda “Maria Laura, sei innamorata di Paolo?”, la ragazza risponde: “Innamorata spero verrà, adesso siamo compatibili, complici, c’è un’alchimia speciale, stiamo bene insieme e ci vogliamo bene”, ma le viene chiesto di rispondere con un sì o un no. Maria Laura De Vitis dice “no”, risposta che viene confermata come vera dalla macchina della verità. “Neanche io sono innamorato, come fai a dire che sei innamorato dopo due mesi”, commenta Paolo Brosio. La ragazza dichiara di non stare con il giornalista solo per visibilità e di non volere staccarsi da lui in futuro, ma la macchina della verità valuta queste due dichiarazioni come false. “L’Alabama la sa lunga”, ha commentato Brosio con un po’ di stizza, “Queste risposte erano inevitabili se una viene orientato a dire questo”. Barbara D’Urso, spazientita ha dunque replicato: “Orientato da chi? Pensi che ci sia qualcosa di architettato?”. Paolo Brosio ha risposto: “Noi sappiamo cosa abbiamo nel cuore, e dopo due mesi nessuno dei due è innamorato. L’Alabama sta dietro di noi”. Clicca qui per vedere il video della macchina della verità



