Paolo Brosio: “Bacio sulla bocca a Manuela Ferrera? Falso”/ “Sono solo cretinate!”

È un Paolo Brosio furioso quello che in diretta a Pomeriggio 5 replica alle dichiarazioni fatte da Manuela Ferrera. La showgirl ha dichiarato di un tentato bacio sulle labbra da parte di Brosio dietro le quinte di Tiki Taka e di un’assidua corrispondenza telefonica. In collegamento con la fidanzata Marialaura De Vitis, Brosio ha però negato tutto. “Se vogliamo scherzare, scherziamo! – ha esordito – C’erano tanti testimoni lì a Tiki Taka, non è accaduto nulla di quanto è stato detto! Io non ho dato alcun bacio sulla bocca, lei mi ha chiesto un selfie, io molto gentilmente l’ho fatto perché mi faceva piacere, le ho dato un bacio sulla guancia e nessun bacio sulla bocca, zero! -e ha infine precisato che c’erano parecchi testimoni – Ero davanti al mio agente, alla produttrice, al direttore… Non diciamo cretinate!”

Biagio D’Anelli attacca Paolo Brosio: “Manuela Ferrera non mente!”

Non è d’accordo Biagio D’Anelli che ben conosce Manuela Ferrera. “Io e lei siamo stati insieme due anni e non è una persona che dice bugie!” ha annunciato l’opinionista a Pomeriggio 5. Così ha attaccato Brosio, rivolgendosi alla fidanzata Marialaura: “Lui invece di tutelare la tua situazione, dà dei bacini, manda messaggini e invia rosari.” Quest’ultima, però, si è detta totalmente fiduciosa nel suo compagno: “Il rapporto tra me e Paolo si basa sulla fiducia, non credo che lui ci abbia provato. Paolo me l’ha detto che le ha lasciato il numero!” Se questa è la risposta di Brosio e fidanzata, come replicherà Manuela Ferrera? La D’Urso ha le idee chiare: presto ci sarà un confronto televisivo tra tutte e tre le parti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA