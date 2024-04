Paolo Brosio, chi è la bambina adottata in Bosnia a distanza/ “Non può venire qui perché…”

Paolo Brosio: “Ho adottato una bambina in Bosnia, a distanza“

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Paolo Brosio è tra gli ospiti che si racconteranno, tra carriera e vita privata, ai microfoni della padrona di casa. Il giornalista e noto volto televisivo ha spesso parlato in televisione del suo percorso professionale, ma anche del suo rapporto con la religione e con la fede. C’è tuttavia una componente molto importante della sua vita, su cui si è talvolta soffermato sul piccolo schermo: l’adozione di una bambina in Bosnia.

Ne aveva parlato proprio a La volta buona, nell’ospitata dello scorso 5 marzo 2024, raccontando chi fosse quella bambina e perché le fosse impossibile venire in Italia: “Ho adottato una bambina in Bosnia, a distanza, che ha perso i genitori durante la guerra. Quando sento parlare dei conflitti mi inorridisco, impossibile che non ci sia un piano di pace… Lei adesso gioca nella Serie A di calcio femminile, ha 16 anni; non può venire qui perché io sono separato e lei è in un paese extra UE quindi posso andare io a trovarla”.

Paolo Brosio e il primo incontro con la bambina: “Mi ha scelto come padre“

Ma quella non fu la prima occasione pubblica in cui Paolo Brosio parlò della bambina adottata a distanza in Bosnia. Il giornalista ne parlò anche in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin: era il marzo 2019 e aveva da poco concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi. “Ho aiutato un orfanotrofio e una casa per anziani in Bosnia, dove vengono tutti gli orfani di famiglie e di chi è rimasto ucciso e disperso durante la guerra, bambini nati in seguito a queste vicende dolorose“, aveva raccontato.

“A Medjugorje è venuta a pregare sulle mie ginocchia, e mi ha scelto come padre. Io l’ho adottata a distanza perché non può venire da me, vado sempre là a trovarla, mi preoccupo di lei e degli altri bimbi“, il racconto del giornalista. Paolo Brosio ha avuto una movimentata vita sentimentale, dai matrimoni poi naufragati con le ex mogli Serenella Corigliano e Gretel Coello, sino alla breve relazione con la modella ed influencer Marialaura De Vitis. Tuttavia, tra i più grandi rimpianti del giornalista, c’è proprio quello di non aver avuto figli e di non essere diventato padre, sino all’adozione a distanza della bambina ora diventata adolescente.











