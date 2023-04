Paolo Brosio choc/ “Ho visto mia madre morire davanti ai miei occhi in videochiamata”

Paolo Brosio e il commovente racconto sulla morte della madre: le sue parole

Paolo Brosio ha rotto il silenzio dopo la morte di sua madre, Anna Marcacci, deceduta a 102 anni dopo essere stata ricoverata alla Clinica San Camillo di Forte dei Marmi. Il giornalista, ai microfoni de Il Tirreno, si lascia andare al racconto dei momenti legati agli ultimi istanti di vita della donna.

Anna Marcacci, morta mamma di Paolo Brosio/ Il 7 aprile aveva compiuto 102 anni

“L’ho vista morire davanti ai miei occhi, al telefono, in videochiamata” esordisce Paolo Brosio: “Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo se non nella giornata di martedì per raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, legati alla costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje. Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta.“

Paolo Brosio: "Mia madre mi ha dato un'educazione rigida"/ "Dopo la morte di papà..."

Paolo Brosio: “Mia madre mi ha insegnato la preghiera e la carità”

Paolo Brosio, ai microfoni del Quotidiano Il Terreno, ha affidato il racconto intimi del dolore che lo attanaglia dopo la morte della madre. Il giornalista ha parlato della donna e di tutti gli insegnamenti che gli ha lasciato: “È un vuoto incolmabile quello che sto provando.”

E ancora. “È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza”. Tra i primi a dare la notizia della morte di Anna Marcacci, gli studi di Mattino 5 durante il quale Federica Panicucci in diretta ha dichiarato: “Voglio salutare in modo particolare Paolo Brosio, stamattina è mancata la sua mamma…“.

Serenella Corigliano e Gretel Coello, ex mogli Paolo Brosio/ Perchè è finita con l'ex Maria Laura De Vitiis?

© RIPRODUZIONE RISERVATA