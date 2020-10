Paolo Brosio choc sul Covid al GF Vip “Non letale…”/ “Tamponi non sono attendibili”

Paolo Brosio è finalmente entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo 46 giorni dall’inizio del reality show, il giornalista che è stato ricoverato in ospedale per essere risultato positivo al Covid, è riuscito a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Subito dopo la diretta con Alfonso Signorini che gli ha chiesto di non rivelare nulla agli altri concorrenti della situazione Covid che sta nuovamente vivendo il mondo, Paolo Brosio ha parlato della propria esperienza lasciandosi andare ad affermazioni che non sono piaciute al popolo del web. “Sono stato 29 giorni perché non mi venivano 2 tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, basta quello. Quindi vuol dire che questa storia dei tamponi…c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili e poi se ti viene…”, ha detto il giornalista.

PAOLO BROSIO, LE FRASI SUL COVID

Paolo Brosio si è tuffato a capofitto nell’avventura al Grande Fratello Vip 2020. Essendo entrato dopo aver combattuto contro il Covid, il giornalista ha raccontato la propria esperienza agli altri concorrenti. “Voglio dire che tante patologie… Sì magari aveva il covid, ma magari non sarebbe stato letale se non avesse avuto anche un tumore in fase terminale. Allora scusa, tutti i morti che ci sono stati prima del Covid improvvisamente spariscono e si muove solo di Covid? non esiste bisogna…”, avrebbe detto il giornalista. Affermazione che hanno portato Tommaso Zorzi ad intervenire: “Però se iniziamo con il negazionismo non va benissimo…”, ha precisato l’influencer.

Ripropongo il video dell’entrata di Paolo Brosio che parla dei tamponi per il covid-19 e dice che questi non sono affidabili. Non è normale che una cosa del genere passi inosservata perché se condiviso è un pensiero molto pericoloso, soprattutto in questo periodo storico #GFVIP pic.twitter.com/MUyZ1PTaW4 — quellanoemi (@NoemiNicolosi) October 31, 2020

Brosio è entrato da due ore e ha già pestato la prima merda col discorso Covid. E Tommaso, come sempre, il più lucido di tutti.#GFVIP pic.twitter.com/gxaru9Xa7M — fra (@JAVREGUISS) October 31, 2020





