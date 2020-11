Paolo Brosio “Come gas ad Auschwitz”/ Frase choc su ebrei, squalificato dal Gf Vip 5?

Paolo Brosio finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. Il noto giornalista, da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 5, avrebbe ironizzato (il condizionale come sempre è d’obbligo fino a prova contraria), sugli ebrei del campo di concentramento di Auschwitz. Succede, come fatto notare dai colleghi de Il Tempo e di Libero, che Paolo Brosio stava parlando con Elisabetta Gregoraci, steso sul letto della camera; ad un certo punto, dopo l’ora di pranzo di oggi, sabato 7 novembre, ha sentito uno strano sibilio chiedendo cosa fosse. A quel punto è intervenuta l’ex moglie di Flavio Briatore che gli ha spiegato che era semplicemente il rumore della tendina che saliva. Ed ecco scattare la battuta che secondo il web potrebbe costare la squalifica dal Gf Vip 5 all’ex inviato del Tg4: “Ah pensavo che fosse il gas (per poi aggiungere una parola poco comprensibile ndr), tipo il gas della verità, quello dove cominci a raccontare tutto”. Poi, dopo una pausa, si è portato le mani alla bocca e ridendo ha aggiunto: “Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”.

PAOLO BROSIO A RISCHIO SQUALIFICA? UN TORNADO DA QUANDO E’ ENTRATO NELLA CASA DEL GF VIP 5

Stando a Il Tempo, la Gregoraci non avrebbe fatto caso più di tanto alle parole di Paolo Brosio, ma in sottofondo si è sentito un “Dai”, forse della stessa Elisabetta o meno, non si sa. Se ne è comunque accorto il sempre attentissimo popolo della rete, che ha postato sui social il video della battuta sull’Olocausto, invocando poi la squalifica dello stesso Paolo Brosio. La prossima puntata si terrà lunedì 9 novembre, e vedremo se gli autori e Alfonso Signorini decideranno di intervenire o meno. La cosa certa è che l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 del giornalista, non è di certo passato inosservato, e negli ultimi giorni ne ha di fatto combinata una dietro l’altra. Durante la puntata di ieri era a rischio squalifica dopo che aveva commentato le finte effusioni fra Adua Del Vesco e Dayane Mello con le parole “Ma io se le vedo poi mi masturbo, meglio che non vedo”. Come dimenticarsi poi della “bestemmia” che avrebbero udito alcuni utenti sui social: un vero e proprio tornado.

Brosio sente un rumore, la Gregoraci risponde che è il rumore di una tendina. Lui: “pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz” #GFVIP pic.twitter.com/UWvkY6y0rF — Trash Italiano (@trash_italiano) November 7, 2020





