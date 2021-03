Paolo Brosio con fidanzata Marialaura De Vitis a Medjugorje/ Video Iene “La Madonna…”

Il giornalista Paolo Brosio e la giovane fidanzata Marialaura De Vitis saranno i protagonisti di un nuovo servizio de Le Iene, in onda questa sera su Italia 1. La coppia affronterà un viaggio in auto in direzione Medjugorje, alle prese con una esperienza unica e che unirà sempre di più i loro due mondi, così diversi ma al tempo stesso vicini. Ad accompagnare l’ex gieffino e la sua giovane fidanzata è stato Gaston Zama. “Questa sera dalle 21:15 su Italia1 vedrete un servizio letteralmente “incredibile””, ha anticipato il profilo social della trasmissione di Davide Parenti.

Al centro del servizio ci saranno due mondi paralleli ma distanti anni luce: da una parte quello di Paolo Brosio, fervente cattolico, dall’altro quello di Marialaura, la cui fede è ben distante da quella provata dal giornalista. Tra loro una differenza di età non indifferente (lei 22 anni, lui 64) ma anche un modo di vivere la fede ben distante. Ad unirli ancora di più ci penseranno Le Iene che metteranno in risalto un incontro tra chi non ha fede e chi invece crede nell’esistenza di Dio, di Gesù e della Madonna.

PAOLO BROSIO E MARIALAURA DE VITIS A MEDJUGORJE CON LE IENE

Più che un pellegrinaggio a Medjugorje si tratterà di una vera e propria “missione” come anticipato su Instagram dal profilo ufficiale de Le Iene. Paolo Brosio e Marialaura De Vitis affronteranno il lungo viaggio in auto insieme alla squadra del programma che li porterà nella città della Bosnia-Erzegovina diventata famosa per le misteriose apparizioni che molti fedeli attribuiscono alla Madonna. Un luogo particolarmente caro al giornalista ma probabilmente del tutto sconosciuto alla giovane fidanzata. Durante tutto il viaggio, una parola caratterizzerà l’intero itinerario: “Madonna”. Solo al termine del pellegrinaggio scopriremo la visione della ragazza che intanto ha dato l’appuntamento su Instagram con un post: “Questa sera alle 21.30 su Italia 1 vi aspetto alle Iene!! Andrà in onda il servizio dedicato al mio viaggio a Medjugorje seguito da Le Iene”, ha anticipato, “Sarà un viaggio all’interno della religione che ci farà sorridere e riflettere…imperdibile”, ha chiosato. A seguire un breve video con alcuni highlights di quello che vedremo questa sera.

