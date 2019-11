Paolo Brosio/ “Con una bella ragazza prego il rosario 10 volte, Dio prima del sess*”

Paolo Brosio si racconta a La Zanzara su Radio 24, parlando delle sue debolezze in fatto di donne. “Comunque fai tanta fatica, eh… Perché prego il rosario dieci volte quando passa una bella ragazza… non è come prima che vedevo una bella ragazza e ci andavo a letto”, ha ammesso il giornalista e opinionista fisso delle trasmissioni di Barbara d’Urso. Brosio ha ammesso di stare facendo da ormai diversi anni un discorso ben differente rispetto al suo passato ormai risaputo e che consiste essenzialmente nel seguire Dio e soprattutto “vedere cosa dice Dio”. Prima di un approccio con le donne, spiega, fa un consulto “con la mia coscienza, con la mia anima, con la preghiera”. Quindi, solo se ritiene che sia la donna giusta per lui allora Brosio potrebbe decidere di proseguire nella conoscenza, “ma per andare a letto, suonar la tromba, e poi dirle ciao arrivederci, non lo faccio più. Se dovesse capitare una roba del genere, e poi siamo fatti di ciccia, chiederò perdono a Dio”, confessa. Per Brosio, dunque, “il sess* così per trombare non è bello e per me viene prima Dio”, ha ammesso nel corso del suo intervento radiofonico.

PAOLO BROSIO, LA SUA IDEA DI ABORTO E PROSTITUZIONE

In questi anni Paolo Brosio è anche diventato antiabortista. A La Zanzara commenta: “L’aborto è il più grande delitto che possa compiere l’uomo. Toglie la vita ad un bambino” e rivolgendosi a Cruciani ha definito tale pratica “una schiavitù dell’uomo” piuttosto che una grande conquista, come gli fa notare il conduttore. “E’ una grande cazzata”, tuona invece Brosio. “E tutti questi paesi sono contro Dio. E’ un diritto per la legge, per Dio è un abominio. L’aborto è una vita umana che si toglie. Ci preoccupiamo dell’estinzione dell’orso bianco, dei ghiacci che si stanno sciogliendo, però nessun osa dire che gli aborti provocano milioni di morti in tutto il mondo. Per voi è un diritto, ma diritto di chi? Un delitto contro le leggi della natura. Qui ci crolla in testa al mondo, i bambini vengono fatti fuori”, prosegue. Quindi sarebbe anche contrario alla sodomia? “Nell’idea di Dio la sodomia non va bene, non nella mia idea. Io seguo il Vangelo. Io seguo Dio e Dio dice determinate cose”, ha chiarezza il giornalista. E sulla prostituzione dice: “Andare a letto con una donna e pagarla non è una cosa bella. Neanche per la donna. Perché tu riduci la donna ad un distributore automatico di divertimento”. E a proposito della prostituzione ha chiosato: “non è un atto d’amore verso la donna”. Infine, in merito all’idea di Salvini di andare a Medjugorie si è detto disposto ad accompagnarlo.

