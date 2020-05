Paolo Brosio contro Barbara D’Urso/ “Le tue preghierine non sono l’Eucarestia”

Pubblicità

Paolo Brosio da Barbara D’Urso parla di religione e delle messe durante il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Sono forti le sue parole nei confronti di Gianluigi Nuzzi e Barbara D’Urso: “Mi accosti la preghierina fatta in casa con l’Eucarestia. Neghi l’Eucarestia, non sei cattolica apostolica. Metti in scena un’altra rappresentazione della fede cattolica. Come vi permettete”. Aggiunge: “Non puoi aggiungere una revisione d’accordo fatto con lo Stato, non potete paragonarmi la preghierina con l’Eucarestia”. Barbara alza la voce e ci rimane male: “Non esistono le preghierine e le preghierone, non cambia sono sempre delle preghiere”. Brosio si arrabbia: “Se togli la messa togli la luce al mondo. Abbiamo perso confessioni e preghiere, sono contro le messe clandestine ma è comunque una cosa che non si può togliere”. Gianluigi Nuzzi va su tutte le furie: “Non puoi giudicare la fede di una persona così”. Clicca qui per il video dalla trasmissione.

Scontro Paolo Brosio-Gianluigi Nuzzi

Cosa cambierà in Chiesa in periodo di Coronavirus? Lo ha raccontato Barbara D’Urso a Paolo Brosio durante Live non è la D’Urso con grandi polemiche anche sulle nuove regole: “La conferenza episcopale polacca non ha mai chiuso, fare messe di più e diminuire gli ingressi”. Gianluigi Nuzzi interviene e rimane sicuramente male dell’atteggiamento di Brosio stesso, specificando: “Sono morte 30mila persone, Paolo, non parlare. Sei un consulente di Bergoglio? No. Ti occupi di viaggi a Medjugorie e non ti autorizza a dire questo”. Paolo Brosio gli risponde però: “Tu non mi puoi imporre il silenzio, io sono un battezzato e dico la mia”. Nuzzi parla di lui come di uomo approssimativo quando questi sbaglia il suo nome per due volte, specificando: “Stai dicendo una serie di castronerie. Il Governo ha cuore gli italiani”.



