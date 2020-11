Paolo Brosio corteggia Mila Suarez?/ Fredella lancia il gossip, lei conferma!

Grande scoop nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi 13 novembre. Si parla di Grande Fratello Vip con particolare attenzione a Paolo Brosio e alla presunta fidanzata di 22 anni. In collegamento c’è il giornalista Francesco Fredella che ha sul tema un gossip piuttosto scottante. “Io so che Brosio durante la quarantena ha spesso mandato dei messaggi a Mila Suarez, si sentivano… c’è un’amicizia particolare!” dice a Barbara D’Urso che è assolutamente sorpresa dalla notizia. Un gossip che può essere immediatamente confermato visto che in studio c’è proprio Mila Suarez. La modella ed ex gieffina immediatamente conferma le parole di Fredella, ammettendo che, effettivamente, Brosio ci ha provato con lei e in più occasioni.

Paolo Brosio pazzo di Mila Suarez? Lei conferma: “Tanti messaggi…”

“È vero! – conferma Mila a Pomeriggio 5, per poi spiegare nei dettagli l’accaduto – Io ero a Forte dei Marmi e lui mi scriveva ‘Gioia, mi manchi, volevo vederti..’. Poi prima di entrare al Grande Fratello, quando era ancora in ospedale, mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che voleva vedermi, era stato malissimo… È tutto vero, ho anche le conversazioni!” Un vero e proprio scoop che potrebbe essere discusso anche domenica nel corso della nuova diretta di Live non è la D’Urso che ospiterà in studio proprio Paolo Brosio e la presunta fidanzata 22enne.



