Paolo Brosio: “Dopo 25 giorni, sono negativo al tampone”/ “Pronto per il GF Vip”

Paolo Brosio tira finalmente un sospiro di sollievo. Dopo 25 giorni di ricovero, il giornalista è risultato negativo al Covid ed è pronto a tornare a casa e a riprendere in mano la propria vita. Ad annunciarlo è stato lo stesso Brosio che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui ringrazia il personale sanitario che lo ha curato negli ultimi 25 giorni mostrando anche i documenti che attestano i due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. “Da pochissimo mi hanno dato la notizia che finalmente sono arrivati i tamponi negativi. Devono essere due consecutivi entro 24 ore. Questo non è stato possibile perché c’era stata un’oscillazione fino a ora, quindi sono 25 giorni che sono ricoverato ma clinicamente guarito, quindi sparita la polmonite interstiziale e l’intenzione intestinale. Questo è un giorno di festa perché sono completamente negativo”, afferma entusiasta Paolo Brosio.

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020? “La prossima settimana potrò rientrare”

Paolo Brosio era uno dei concorrenti più attesi del Grande Fratello Vip 2020. Purtroppo, la positività al Covid ha fermato il suo ingresso, ma ora che è finalmente negativo e che i problemi che gli ha causato il coronavirus sono stati curati, il giornalista è pronto a rispettare il contratto che ha con Mediaset e ad entrare nella casa di Cinecittà. Nel video, Brosio mostra anche il reparto dell’ospedale in cui ha trascorso gli ultimi 25 giorni. “Sono stato 25 giorni qui e vi assicuro che è dura perchè ho visto morire anche delle persone”, confessa Brosio che è stato aiutato dalla sua fede profonda nel superare tutto. “È finita, questi sono i documenti. Son due tamponi consecutivi, finalmente ce l’abbiamo fatta. A Dio piacendo, la prossima settimana avrò la possibilità di rientrare in pista per onorare il contratto di Mediaset del Grande Fratello. E’ finito un incubo. Ci vediamo in tv se Dio vorrà”, conclude il giornalista.



Visualizza questo post su Instagram Paolo Brosio dimesso dall ‘ ospedale ICC CASALPALOCCO Un post condiviso da PAOLO BROSIO (@paolobrosioreal) in data: 8 Ott 2020 alle ore 6:17 PDT





