Paolo Brosio e fidanzata Maria Laura De Vitis/ Audio shock a Live non è la D’Urso

Paolo Brosio e fidanzata Maria Laura De Vitis tornano protagonisti nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso la domenica in prima serata su Canale 5. Questa settimana il giornalista e la 22enne modella saranno ancora una volta ospiti per ascoltare in diretta un audio shock inviato da Diego Granese al programma della D’Urso. Il giovane imprenditore ha raccontato di aver baciato la modella mentre Brosio era all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, ma la ragazza ha categoricamente smentito la cosa. A crederle anche Brosio che settimana scorsa in diretta ha replicato al giovane imprenditore con un bacio vero e proprio in diretta alla sua compagna. In realtà Diego è certo di quello che dice: Maria Laura non solo l’ha baciato, ma sta con Brosio solo per farsi pubblicità ed entrare nel mondo dello spettacolo. Una versione che, a detta delle parole di Diego Granese, sarebbe confermata anche dall’esistenza di una prova inconfutabile: un audio shock. Di cosa si tratta e soprattutto cosa c’è all’interno di questo audio?

Paolo Brosio e fidanzata: arriva l’audio choc di Diego Granese

Un audio choc pronto a sconvolgere la storia d’amore fra Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis? Ad anticiparlo è proprio l’imprenditore Diego Granese che, intervistato dalle pagine di Libero, ha rivelato: “il mio avvocato scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo. Quindi vorrei che questo audio – se Maria Laura mi autorizzasse e se non avesse nulla da nascondere – fosse reso pubblico alla stampa. Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”. Come reagirà Paolo Brosio? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.



