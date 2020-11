Paolo Brosio e fidanzata Maria Laura/ Lei ha un altro? “Con un imprenditore…” (Live)

Questa sera il giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio, potrebbe scoprire un’amara verità relativa alla sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. Si mormora, infatti, che lei abbia un altro uomo e nel corso della nuova puntata di Live Non è la d’Urso potrebbe venire a galla la verità. Lo scoop era partito proprio dalla trasmissione domenicale di Canale 5 ed a rivelarlo era stata una presenza nota tra gli opinionisti della trasmissione di Barbara d’Urso: Soleil Sorge. Da qualche mese Brosio si è legato alla giovane Maria Laura con la quale ci sono ben 42 anni di differenza. Lei 22enne, lui 64enne, l’età non sembra rappresentare un grosso problema per la coppia. Parlare di amore, a quanto pare, è ancora prematuro almeno stando alle parole dello stesso Brosio che a Live aveva ammesso la scorsa settimana: “Innamorato è una parola importante, ma sono preso, voglio bene a questa ragazza. Mi piace”. La coppia sembra avere tutte le intenzioni di vivere alla luce del sole un rapporto che, a detta dell’ex gieffino, non avrebbe proprio nulla di torbido. Peccato che un pettegolezzo potrebbe contribuire, proprio sul nascere, a mettere la pulce nell’orecchio al buon Brosio.

PAOLO BROSIO E LA FIDANZATA MARIA LAURA DE VITIS: LEI HA UN ALTRO UOMO?

Davvero la giovanissima fidanzata Maria Laura De Vitis avrebbe un altro uomo? Paolo Brosio potrebbe ottenere tutte le risposte che sta cercando questa sera, dopo i pettegolezzi dei giorni scorsi. Il gossip, emerso proprio a Live Non è la d’Urso non sembra scalfire per il momento la coppia che dopo la puntata ha pubblicato la prima foto insieme, condivisa nelle Instagram Stories di entrambi. Lei ha ammesso che “i sentimenti sono in crescita” e chissà che i presto i due possano parlare davvero di amore. Per ora, intanto, starebbero continuano a conoscersi dopo che prima il Covid, poi il GF Vip ha momentaneamente interrotto la loro frequentazione. “Non penso di aver bisogno di legarmi a una persona perché è famosa né voglio passare per la tontolona che sta con lui perché mi ha portato a vedere il tramonto”, aveva commentato Maria Laura dimostrando di essere davvero interessata a Brosio. Eppure Soleil Sorge aveva tirato in ballo la presenza di un ‘terzo incomodo’. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva infatti lanciato lo scoop nel medesimo salotto: “Mi giunge voce che Maria Laura è stata paparazzata con un noto imprenditore di Milano, che la stava riaccompagnando a casa”. Cosa c’è di vero in questo pettegolezzo? La giovane fino ad oggi ha negato tutto asserendo di avere solo degli amici con i quali sarebbe andata a cena. Ma cosa c’è di vero?



