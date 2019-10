Paolo Brosio e Giorgia Venturini: scherzo hot/ E’ “Brosio-gate”: via il saluto e…

Tra Paolo Brosio e gli scherzi televisivi, a quanto pare, non ci sarebbe un buon rapporto. La dimostrazione arriva da un nuovo caso reso noto dal settimanale diretto da Alfonso Signorini e che avrebbe a che fare con la fine dell’amicizia speciale tra il giornalista ed ex naufrago e la bella Giorgia Venturini. I due si sarebbero conosciuti proprio in Honduras in occasione della loro partecipazione al reality show l’Isola dei Famosi. Non è chiara la natura del loro rapporto ma pare che tra Brosio e l’attuale volto di Tiki Taka si fosse creata una relazione di amicizia particolarmente intima. Era reale? Questo non ci è dato saperlo ma stando a quanto spunta tra le Chicche di Gossip di Chi di questa settimana, sarebbe scoppiato un vero e proprio “Brosio-gate” in salsa piccante del quale sappiamo più o meno l’inizio ma non il suo proseguimento. Cosa sta accadendo tra il buon Brosio e la sensuale Venturini? La loro amicizia è giunta davvero al capolinea per uno scherzo di troppo?

PAOLO BROSIO E GIORGIA VENTURINI: AMICIZIA FINITA PER UNO SCHERZO?

Secondo il settimanale specializzato in cronaca rosa, Paolo Brosio avrebbe deciso di troncare del tutto i rapporti con Giorgia Venturini. Ma quali sarebbero le ragioni di tale drastica decisione? “I due, dopo aver stretto un rapporto d’amicizia intimo, si sono ritrovati al centro di uno scherzo sexy”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Scherzo che Brosio non ha assolutamente digerito: infatti non ha firmato la liberatoria per la messa in onda e ha immediatamente tolto il saluto alla sua bella amica”. “Come finirà quello che è già stato definito il “Brosio-gate”?”, si domanda ancora Chi, lasciandoci con un sacco di domande in merito alla vicenda. Intanto non ci è dato sapere chi sarebbe l’autore dello scherzo hot che avrebbe addirittura fatto saltare quella che sembrava essere una “amicizia intima” tra i due. Che dietro ci sia lo zampino de Le Iene? Probabilmente ne sapremo di più prossimamente. In passato Brosio non aveva affatto preso bene uno scherzo di ben altra natura, sempre realizzato da Le Iene, in cui fu fatto credere al giornalista di stare parlando al telefono con Papa Francesco.

