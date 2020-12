PAOLO BROSIO E LA FIDANZATA MARIA LAURA DE VITIS/ A “Live” le prove del loro amore?

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis sono nuovamente ospiti di Barbara D’Urso su Canale 5 nella puntata di oggi 20 dicembre di Live Non è la D’Urso. Stando alle anticipazioni fornite dalla conduttrice venerdì a Pomeriggio 5, quello odierno potrebbe essere il capitolo definitivo di una saga che ha appassionato molti telespettatori a partire dall’eliminazione di Paolo Brosio dalla Casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’ex inviato di Quelli che il calcio e la sua fidanzata hanno infatti annunciato di essere pronti a portare le prove inconfutabili che il loro sentimento è sincero, mettendo così a tacere le tante malelingue che in tutte queste settimane hanno messo in seria discussione la veridicità del loro amore. Ma quali prove potranno mai portare per fugare ogni dubbio?

PAOLO BROSIO E LA FIDANZATA MARIA LAURA DE VITIS

Nell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” era spuntato un “audio choc” della fidanzata di Paolo Brosio, in cui la De Vitis si rivolgeva a tale Diego, un ragazzo che dice di aver avuto una storia passata con lei. Questi chiedeva: “Ti sei buttata a fare la fidanzata di Brosio?“. La risposta della De Vitis era la seguente: “Per forza. Al momento devo fare così poi il progetto è quello si staccarmi“. Parole che non possono non suscitare delle perplessità sulla natura di questo rapporto e sulla sincerità dei sentimenti della giovane. Brosio dal canto suo finora sceglie di credere alla spontaneità della ragazza: “Lei non ha mentito a me, ma ha mentito a lui. Sono le stesse parole che il nostro agente ha detto a lei. Questo signore ha mentito per il bacio, per le foto e per le sue generalità. Poi un’altra cosa l’audio è stato registrato illegalmente, perché non puoi registrare un audio senza che ne sia a conoscenza“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA