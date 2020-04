Paolo Brosio e l’alone attorno al Sole/ “Dono di Dio, ha voluto mandarci un segno”

Pubblicità

«Un segno straordinario del cielo». Così Paolo Brosio ha definito l’alone grigio attorno al Sole che è apparso in cielo. «Un dono della misericordia di Dio», spiega il giornalista in un lungo post su Instagram. Ha infatti pubblicato un’immagine del fenomeno avvistato a Forte dei Marmi, in località Vittoria Apuana. Inoltre, ha raccontato che da casa sua stava recandosi in centro per prelevare dei soldi al bancomat, fare spesa e comprare i giornali. Ogni volta passeggia davanti alle cabine sul mare per arrivare alla banca. Durante il cammino ha pregato il Santo Rosario. «Nel momento in cui recitavo il Credo sento improvvisamente il desiderio di elevare lo sguardo verso il cielo». Il Sole non gli dava fastidio, gli occhi non gli bruciavano. Si è sentito «come se fossi stato a Medjugorje durante l’apparizione». Poi Paolo Brosio ha spiegato che gli è successo qualcosa di strano: «Con mio grande stupore vedo nel cielo un Ostensorio naturale al centro del quale brilla il sole senza dare fastidio».

PAOLO BROSIO SULL’ALONE ATTORNO AL SOLE “SEGNO DI DIO”

Nel post pubblicato su Instagram Paolo Brosio ha descritto la scena a cui ha assistito. Al centro il Sole coperto da un «disco bianco che rotea vorticosamente e rilascia nel cielo i colori dell’iride come se fosse un caleidoscopio». Quindi ha pubblicato foto e video che ha girato. «Ho chiesto ad alcune persone che passavano e anch’esse hanno visto lo stesso fenomeno. Ve lo propongo così come l’ho visto». Per Paolo Brosio la spiegazione risiede in Dio: «Ho la sensazione che Dio abbia voluto donarci questo grande segno per permettere di stare insieme a Lui in una grandissima adorazione Eucaristica». Visto che le chiese sono “chiuse”, non sono possibili cioè le celebrazioni con i fedeli presenti, «ci dà la possibilità di stare vicino a Gesù anche se nelle chiese ci è preclusa la possibilità di partecipare all’Eucaristia e prendere il Corpo di Gesù». Per la scienza, invece, quanto accaduto ha una spiegazione differente: quell’alone è infatti un fenomeno atmosferico, come ha spiegato l’astronomo Walter Ferreri nelle scorse ore.





