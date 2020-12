Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis/ Cosa contengono gli audio choc? La verità…

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis ospite a Live Non è la d’Urso

Paolo Brosio è ormai presenza fissa a Live Non è la d’Urso e anche questa domenica si tornerà a parlare di lui e della bella fidanzata, la modella ventenne Maria Laura De Vitis. Barbara d’Urso ha annunciato la presenza dei due nel suo programma di questa sera perché, come richiesto dai fan, finalmente sentiremo il contenuto del famoso audio shock che ha rischiato di mettere i due con le spalle al muro già la scorsa settimana. Ma di cosa si parla e quale sarà il contenuto di questo famoso audio? Dopo la pubblicazione delle foto che ritraevano la modella alle prese con coccole e baci con il bel Diego (sbarcato poi nel programma per dire la sua verità), sono poi arrivati una serie di audio choc che dovrebbero smascherarla ma che non hanno creato scompiglio in Paolo Brosio che l’ha difesa a spada tratta, farà lo stesso anche questa sera?

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, cosa contengono gli audio choc?

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis hanno continuato ad affermare che la loro storia è vera e che niente potrà metterli in crisi nemmeno quello che è il contenuto di questi audio. A conferma del loro amore è arrivato anche un bacio alla francese in diretta tra gli applausi e le critiche del pubblico e degli altri ospite. Rimane il fatto che Maria Laura De Vitis avrebbe rivelato a qualcuno che ha solo intenzione di usare Paolo Brosio per un po’ di popolarità e per stare in tv, il suo unico obiettivo quindi sarebbe il successo e mentre gli ospiti hanno avuto modo di ascoltare questi audio choc, il pubblico a casa non lo ha potuto fare o, meglio, non lo ha fatto domenica scorsa ma le cose cambieranno questa sera. Il giornalista ha già avuto modo di ascoltare gli audio ma il suo pensiero sulla fidanzata non è cambiato visto che ha continuato a difenderla, ma cosa succederà quando tutti avranno modo di sapere e conoscere il contenuto misterioso di questi messaggi? Siamo sicuri che la polemica è solo agli inizi e i colpi di scena non mancheranno.



