Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati/ “Il bene rimane ma è finita!”

La loro storia aveva scatenato polemiche e sospetti, finendo spesso oggetto di discussioni nel salotto di Barbara D’Urso. Eppure Paolo Brosio e Marialaura De Vitis hanno sembra difeso il loro amore, replicando a tono a tutti coloro che hanno messo in dubbio la veridicità della storia. Ecco perché stupisce e lascia sbalorditi i fan della coppia l’annuncio da loro appena fatto attraverso i canali social: la loro storia è finita! Paolo e Marialaura hanno deciso di comune accordo di lasciarsi dopo aver discusso faccia a faccia della cosa. Una rivelazione che è stata fatta proprio dalla De Vitis con un messaggio postato in una story su Instagram, poi ricondivisa da Brosio sul sul profilo ufficiale.

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, è finita: l’annuncio social

La storia tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis è finita. Topolino e Topolina, così come si erano soprannominati, si sono detti addio. Nel post pubblicato da Marialaura si legge: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita.” La ragazza ha poi chiarito che l’affetto per Paolo rimane immutato: “Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno e Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa.” ha concluso.

