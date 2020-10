Paolo Brosio entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020?/ Ha vinto il Covid, ma…

Paolo Brosio pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Finalmente il conduttore e giornalista potrebbe varcare la porta rossa del reality show di Canale 5 dopo la sua momentanea esclusione per motivi di salute. Brosio, concorrente ufficiale della quinta edizione del versione vip del reality, ha dovuto rinunciarci proprio alla vigilia della prima puntata essendo risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo è stato proprio il conduttore che sui social ha condiviso un post in cui ha spiegato i motivi che l’hanno costretto a non entrare nella casa del GF VIP. “Ho rotto la catena di positivi. Il tampone è negativo, la polmonite è regredita e io festeggio il mio compleanno, il più bello della mia vita” – ha detto il conduttore annunciando di essere guarito dal Covid-19. Improvvisamente, infatti, Brosio non è entrato nella casa con Signorini che in diretta nazionale comunicava ai telespettatori “Paolo non entrerà, non sta bene è in ospedale”.

Paolo Brosio: “dopo nove tamponi negativi ho sconfitto il Covid”

Dopo quella notizia però non si saputo più nulla sulle reali condizioni di salute di Paolo Brosio fino a quando a rompere il silenzio è stato proprio il diretto interessato che ha dichiarato: “dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni e la polmonite sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero, proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno. L’infermiera di turno mi ha avvisato: ‘Tanti auguri Paolo sei negativo’ e io giù a piangere. Oggi è il giorno più bello della mia vita, sono triste, felice, piango e rido dalla gioia. Non ho mai mollato, ho sempre confidato in Dio e ho pregato tanto la Madonna e San Pio”. Sul finale i ringraziamenti ad Alfonso Signorini e Antonella Elia: “è stata veramente difficile ma ce l’ho fatta”.



