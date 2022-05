Paolo Brosio, ex fidanzato Maria Laura De Vitis/ Perchè si sono lasciati?

Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati?

Paolo Brosio ha avuto una breve ma intensa storia d’amore con Maria Laura De Vitis. Due erano diventati una delle coppie più discusse ed erano spesso ospiti di Barbara D’Urso. A Pomeriggio 5 infatti i due hanno più volte raccontato della loro storia d’amore e difeso le coppie in cui c’è molta differenza d’età. Tra Paolo e Maria Laura vi erano ben 40 anni di differenza ma la cosa non sembrava affatto pesare sul rapporto che invece era pieno di amore, affetto e rispetto. Paolo e la sua giovane ragazza hanno vissuto insieme anche il loro rapporto di fede. Il giornalista infatti, molto credente e devoto alla Madonna di Medjugorje, era riuscito a far avvicinare anche la giovane al mondo della religione.

A dare l’annuncio della fine della storia era stata Maria Laura: “All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona. Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”. Uno dei motivi della rottura, secondo le voci, sarebbe stata l’eccessiva gelosia di Paolo Brosio. Un difetto grave, secondo la modella: “Gli uomini gelosi con me non vanno bene, sopporto un po’ se c’è sentimento, ma poi lascio”.

Paolo Brosio, la carriera nel giornalismo e l’incontro con la fede

Paolo Brosio è un volto noto della televisione italiana. Conduttore, ma anche giornalista e scrittore raggiunge la grandissima popolarità come inviato speciale del TG4 nei primi anni ’90 e successivamente come ospite e inviato fisso di diverse trasmissioni di successo come Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi 4, Stranamore e Domenica In. All’Isola dei Famosi ha anche partecipato, nel 2019, come concorrente: è rimasto in Honduras quasi due mesi, fino all’eliminazione. Nel 2020, invece, entra nel cast del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Brosio si è sposato due volte. L’ultimo matrimonio risale al 2004 ed è durato circa quattro anni. La sua ex moglie è la modella cubana Gretel Coello; pare che la loro relazione sia terminata per un tradimento della donna.

Paolo Brosio non ha figli. In seguito al divorzio Brosio ha vissuto un difficile periodo di smarrimento. È stato un peccatore e non paura di ammetterlo, ma la sua vita è cambiata del tutto quando ha riscoperto la fede in Dio. Era la vigilia di Natale del 2008: “Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve, lavoravo a Mattino5 e Pomeriggio5. Siamo tutti a casa mia. Sento una voce. ‘Paolo, devi smettere‘. Erano le tre e mi sono messo a recitare l’Ave Maria. Ho cacciato tutti di casa”, aveva raccontato al quotidiano Libero. Si è confessato, è andato a Medjugorje e ha ricucito il rapporto con la madre, incrinato da diversi anni.











