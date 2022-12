Paolo Brosio “Fatto s*sso con tante donne”/ “Ma capii che amore deve creare qualcosa”

Paolo Brosio, ospite di Rai Radio 2 nel corso del format “i Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha parlato del suo passato e, in particolare, delle sue relazioni: “Bisogna mettersi insieme con l’intento di creare qualcosa. Sennò tutti i giorni vai a letto con una diversa. Io facevo così, oggi ci penso. Le tentazioni ci sono ancora, soprattutto nel mio ambiente, però non è più come prima. Ora cerco sempre di capire. Quante donne ho avuto? Non lo so, non ci voglio neanche pensare”, ha affermato come riportato da Dagospia.

Paolo Brosio, mamma Anna Marcacci colta da infarto/ Come sta? "8 giorni d'ospedale…"

Il tema in questione ha una grande importanza per il giornalista anche in riferimento al ruolo che la fede ha nella sua esistenza. “Se incontro una bella ragazza e mi capita di passarci una serata di s*sso? Non c’è niente di male agli occhi dell’uomo, agli occhi di Dio se vuoi andare in giro a fare s*sso e basta non è che sia molto bello. Più donne hai più sei considerato figo, però se ragioni con gli occhi della fede il s*sso non viene escluso, ma incluso nella vita di una coppia”.

Maria Laura De Vitis volta pagina dopo Paolo Brosio/ Chi è la concorrente La pupa e il secchione show 2022

Paolo Brosio: “Fatto s*sso con tante donne”, ma ora è single

Paolo Brosio, nonostante abbia ammesso di avere avuto un elevato numero di donne nella sua vita, adesso non è impegnato con nessuna. “Oggi sono single, Maria Laura è stata l’ultima fidanzata che ho avuto, una ragazza molto più giovane di me. Ci sono state tante polemiche per la differenza d’età, quando entrano di mezzo i fotografi, le televisioni poi inizi a vedere il rapporto in un’altra maniera. Diventa un incubo. Ora penso a mia mamma (che ha recentemente avuto un infarto, ndr)”.

La relazione con Maria Laura De Vitis, di 42 anni più piccola, è durata soltanto alcuni mesi. In molti hanno pensato che il sentimento da parte della giovane non fosse reale, tanto da accusarla di aver iniziato la love story per sfruttare la notorietà dell’uomo. Quest’ultimo, però, non rinnega ciò che c’è stato, anche se è finito presto.

Paolo Brosio: "A Medjugorje ho assistito a un miracolo"/ "Sto costruendo un ospedale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA