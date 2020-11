Paolo Brosio furioso contro autori del GF Vip/ “Vado via, spiffero tutto ai giornali”

Paolo Brosio furioso dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio di sì perché convinto di essere finito nel mirino quando “ha ancora la flebo al braccio”, possibile che dopo tutta questa attesa per entrare nella casa debba già finire in nomination? Questa è la cosa che ha fatto infuriare il giornalista che ieri è stato sgridato per il suo modo di pregare ad alta voce e in modo plateale ma anche per via di quello che è successo da quando è entrato ovvero tutte le cose che ha rivelato agli altri quando, da regolamento, doveva tacere e non dire niente. Paolo Brosio ha rivelato la data di fine del programma, ha rivelato le novità sul Covid 19 e anche sul calcio e non solo, ma a quanto pare non ha ammesso le sue colpe e se ne è stato in silenzio, bensì furioso si aggirava per casa annunciando di voler andare via per parlare con i giornali.

Paolo Brosio furioso contro autori del GF Vip dopo la nomination d’ufficio

Non sappiamo bene se tutto questo sia legato alla sua voglia di dire altre cose di cui non siamo a conoscenza o vuole solo rivelare di essere stato trattato in questo modo, fatto sta che ieri sera Paolo Brosio ha subito dato di matto accusando la produzione di non sopportarlo già più, di chiamare il suo autista per tornare a Forte dei Marmi dove poi avrebbe spifferato tutto ai giornali lamentandosi per il trattamento subito a differenza di altri, lasciando intendere che anche Andrea Zelletta nei giorni scorsi ha fatto delle rivelazioni dall’esterno che non avrebbe dovuto. Lui però nega dicendo di essere rimasto in albergo e di non aver saputo nulla ma in realtà ha spifferato la classifica di serie A e non solo visto che avrebbe sbirciato sui social..



