Paolo Brosio/ Incontro con la figlia di una coppia prete-suora (Live Non è la D’Urso)

Spesso protagonista dei salotti di Barbara D’Urso, Paolo Brosio questa sera sarà nuovamente ospite di Live – Non è la D’Urso: il giornalista incontrerà una donna nata dall’amore tra un prete ed una suora. Il personaggio televisivo avrà modo di confrontarsi con la figlia di due esponenti della Chiesa, tornando su un tema già dibattuto negli scorsi appuntamenti del programma in onda su Canale 5. La D’Urso ha infatti proposto in diverse occasioni temi come il sesso tra preti e suore, di matrimonio e cambio di vita all’interno dell’istituzione Chiesa. Riassumendo, la domanda posta è la seguente: la castità è una tortura? Recentemente ha destato scalpore la notizia delle due suore incinte in Sicilia, senza dimenticare i casi dei preti con le amanti. Intervenuto a commentare il caso di Rebecca, ex suora oggi mamma di due bambini, Brosio aveva sottolineato: «Ci sono 640 mila suore, se questa bella ragazza non è più una suora siamo nei piccoli numeri: significa che tutta la Chiesa è fatta così. Io sono per suor Paola, che sceglie una vocazione, sa che è così e l’amore di Dio le basta». Poi, parlando della presunta apertura a preti sposati, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha sottolineato: «Questa è una situazione limite in Amazzonia, ma non è importabile questo modus operandi dall’Amazzonia dove c’è un prete ogni duecentomila chilometri, no».

PAOLO BROSIO E LA FEDE: GLI ULTIMI SCONTRI A LIVE NON È LA D’URSO

Il dibattito sulla castità di suore e preti è stato uno dei più effervescenti nel salotto di Live – Non è la D’Urso e Paolo Brosio si è scontrato recentemente con Carmelo Labbate e Elenoire Casalegno. La conduttrice di Vite di copertina ha ricordato a Brosio che «Pietro è stato il primo Papa ed era sposato», questa la replica del personaggio tv: «Pietro ha conosciuto Cristo che era già sposato, studiate il Vangelo: lui era già sposato prima di conoscere Gesù Cristo, ma cosa dite. Non può mica bruciare la moglie, se ha la moglie e la suocera non può mica bruciarle». A proposito della castità, Brosio ha tenuto a precisare: «E’ una richiesta per l’amore di Dio libera, è stata codificata nella Chiesa nel 1400: Dio mica è venuto a fare le leggi scritte». Infine, il botta e risposta con Barbara D’Urso: «Posso farti una domanda? Se tu avessi un padre spirituale, io ce l’ho, nel quale credi… Se questa persona un giorno ti dicesse che si è innamorato, cosa faresti?», il quesito della conduttrice, con Paolo Brosio che ha spiegato che resterebbe «suo amico, ma andrei a farmi confessare da un altro padre». Insomma, un argomento rovente che ha spesso agitato gli animi: questa sera in programma un confronto che potrebbe offrire nuovi spunti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA