Paolo Brosio, “la torta per la Madonna di Medjugorje”/ Il post di nuovo virale ma…

È tornato d’attualità sui social e sul web un episodio raccontato anni fa da Paolo Brosio in occasione del compleanno della Madonna di Medjugorje. E visto che è il 5 agosto, il messaggio è stato rilanciato anche quest’anno. L’ex giornalista del Tg4 parlò nel 2016 del fiore di marzapane, un episodio capitato ai veggenti e a molti testimoni presenti ad un’apparizione della Madonna di Medjugorje negli anni ’80. «Venne portata una torta e venne dato alla Madonna un fiore di marzapane presente sulla torta – raccontò Paolo Brosio -. Lei lo prese e salì al Cielo e tutti videro il fiore di marzapane salire verso l’alto!». Dopo la sua scomparsa, molte persone pensarono che fosse stato lasciato cadere dalla Madonna, quindi lo cercarono nell’area dove era avvenuta l’apparizione, ma senza trovarlo. «Si pensò così che la Madonna lo avesse portato in Paradiso». Ma questo episodio torna ogni anno, in alcuni casi con ironia da parte di chi non ha la stessa fede di Paolo Brosio.

PAOLO BROSIO E “LA TORTA PER LA MADONNA DI MEDJUGORJE”

Il fatto che Paolo Brosio abbia una profonda fede non è ormai un mistero, così come è nota la sua posizione sulla Madonna di Medjugorje e le sue apparizioni. Più volte infatti il giornalista ha difeso i veggenti e portato la sua testimonianza. E l’episodio della torta ne è un esempio. Nel 2016 pubblicò sui social una foto di un luogo ritenuto sacro dai fedeli in cui pare si sia verificata un’apparizione. Poi ricordò la vicenda sopracitata. Per i presenti, e lo stesso Paolo Brosio, quell’episodio è l’ennesima prova dell’esistenza in quel luogo della Regina della Pace. Ognuno può dare il peso che vuole a questo racconto, ma per Paolo Brosio è sempre stato significativo. Sui social però viene spesso riproposto, come appunto quest’anno, in chiave ironica. «Credo che la Madonna stia passando un’estate difficile», ha scritto ad esempio il noto autore televisivo Marco Salvati, la cui battuta sull’episodio narrato tempo fa da Paolo Brosio è piaciuta a molti su Twitter, meno forse all’ex giornalista.

Credo che la Madonna stia passando un’estate difficile. pic.twitter.com/wUmvpKRIJF — Marco Salvati (@marcosalvati) August 8, 2019





