Paolo Brosio, mamma Anna compie 99 anni/ “Ha vissuto cose incredibili”

Giornata speciale quella di oggi per Paolo Brosio: la mamma del giornalista e volto noto della televisione, compie ben 99 anni, ad un passo dal secolo. Per questo super evento, Paolo e mamma Anna si sono collegati in diretta con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Durante lo show sono state mandate in onda varie fotografie proprio della madre di Brosio, scatti che hanno segnato la vita dei due: “Il mio primo pensiero – le parole del collega – va a tutte le persone anziane che in questi giorni non hanno la fortuna di stare assieme alla propria famiglia, il mio pensiero nel momento della gioia va a tutti questi anziani che sono volati in cielo”. Ha preso quindi la parola proprio mamma Anna, che ha rivolto il proprio pensiero alla maternità della padrona di casa, Eleonora Daniele: “La maternità ti dona, una tenerazza infinita, vedersi in attesa in questo frangente dove tutto va male, non c’è niente di più bello che vedere una mamma che aspetta un bambino, ti auguro di farcela vedere anche a noi”.

PAOLO BROSIO, MAMMA ANNA FA 99 ANNI: “NE HA VISSUTE DI COSE”

La Daniele ha replicato: “Grazie, sei stata molto carina a farmi questi auguri, io sto vivendo questo momento con serenità e spero di mandare anche un messaggio ad altre mamme”. Brosio ha poi ripreso la parola, e commentando le foto d’annata che passava in studio ha esclamato: “Mio padre è nato a San Francisco, ha fatto la seconda guerra mondiale in Italia, e mia mamma quindi ha vissuto una serie di fatti incredibili. Abbiamo preparato anche la torta con le candeline”. Brosio ha quindi inquadrato il dolce per la sua mamma con le candeline per poi intonare la canzone “Tanti auguri a te, tanti auguri cara mamma”, assieme alla Daniele, poi la signora Anna ha spento le candeline.



