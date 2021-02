MANUELA FERRERA VS PAOLO BROSIO E DE VITIS/ “Maria Laura infida, accordo tra loro”

Paolo Brosio ha davvero tradito la fidanzata Maria Laura De Vitis con Manuela Ferrera? Ne ha parlato la diretta interessata oggi ospite di Domenica Live, ancora prima dell’incontro dei tre nell’ascensore, questa sera a Live Non è la d’Urso. Dopo un filmato riassuntivo di quanto accaduto nelle precedenti puntate, la Ferrera ha commentato: “Per me ha cercato la bocca o almeno quella è stata la sensazione”, riferendosi a Brosio. “Lo stampo del marpione non gli si addice adesso, io lo vedevo quasi come un parroco, un personaggio etereo”. In merito a quanto accaduto tra i due ha proseguito: “Ha fatto una serie di apprezzamenti conditi con battutine, si parlava anche del mio calendario, si è folgorato e mi chiese in quale periodo l’avessi fatto perchè all’epoca era all’Isola ed avrebbe voluto aiutarmi ma non so in che senso”, ha proseguito.

Manuela Ferrera ha quindi lasciato intendere che si sarebbero molte cose da dire: “ne avrei da raccontare, veramente tantissime… non voglio scagliarmi contro Topolino ma neanche Topolina anche se lei è stata molto infida con me. Si è ripresentato il solito cliché della donna contro l’altra donna. Mi ha tacciata come una donnaccia ed esigo stasera delle scuse pubbliche”, ha tuonato decisa. Parlando ancora contro Maria Laura ha aggiunto: “lei mi ha mancato di rispetto, e comunque io non credo alla loro storia, non credevo prima figuriamoci adesso. Credo che ci sia una sorta di accordo ma credo ci sia un filo di cattiveria da parte di lei perchè Brosio mi fa così tanta tenerezza. Pensare a una ragazzetta che prende in giro un uomo di una certa età mi fa una rabbia incredibile”, ha chiosato, mentre Barbara ha ribadito l’appuntamento per questa sera. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

L’atteso scontro a Domenica Live

La querelle tra Paolo Brosio, Manuela Ferrera e Marialaura De Vitis si arricchisce di nuovi elementi. Il tutto in vista del nuovo scontro a Live Non è la D’Urso, dove la padrona di casa Barbara D’Urso cercherà di approfondire la vicenda. Facciamo un breve riassunto: secondo la showgirl (Manuela Ferrara, ndr) Paolo Brosio avrebbe cercato di baciarla nei camerini di Tiki Taka. Il giornalista ha negato ogni accusa e quando la questione è stata menzionata dalla D’Urso in uno dei suoi programmi, Brosio è letteralmente scoppiato. “Non è mai successo niente. Ho venti testimoni! Da parte mia nessun bacio a nessuno”, ha gridato in collegamento Medjugorje. “Mi ha chiesto un selfie e ci siamo dati un bacio sulla guancia, nulla di più”, ha precisato l’ospite di Barbara D’Urso, che continua ad essere nel mirino della conduttrice ma anche dell’opinionista Biagio D’Anelli.

Paolo Brosio, Manuela Ferrera e De Vitis, che triangolo amoroso!

Biagio D’Anelli non crede alla versione di Paolo Brosio e non perde occasione per stuzzicarlo, sia in tv che sui social. “Sono stato fidanzato per un anno con Manuela, so che persona è e non dice bugie. Perché un uomo fidanzato come te aspetta 40 minuti l’uscita dal camerino di Manuela Ferrera?”. “Figuriamoci 40 minuti, io non ho aspettato nessuno!”, ha risposto seccato Paolo Brosio per poi chiarire ulteriormente la sua posizione: “Dopo la puntata ho ricevuto un messaggio dal mio amico Bettarini che mi ha chiesto di salutargli la Ferrera e così ho fatto”. Secondo le informazioni raccolte da D’Anelli ci sarebbe stato uno scambio di numeri di telefono e Paolo Brosio avrebbe fatto un regalo a Manuela: un rosario. Al momento Marialaura De Vitis si è schierata al fianco del suo compagno, affermando di credergli ciecamente. Ma non è detto che non possa cambiare idea alla luce degli ultimi avvenimenti.



