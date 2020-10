Paolo Brosio “Pazzo di Dayane Mello”/ Al Grande Fratello Vip per conquistarla?

Sono state proprio le Chicche di gossip firmate da Chi ha lanciare il motore trainante di quello che potrebbe essere l’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020 ovvero l’interesse per Dayane Mello. La bella modella non è indifferente al conduttore e giornalista che già in passato ha ammesso il suo interesse per lei, una bella ragazza anche molto magnetica, che sia questo il terremoto che ci attende nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge: “Paolo Brosio non appena uscito dall’ospedale dopo la drammatica esperienza del Covid, ha espresso due desideri. Il primo: mangiare in un ristorante siciliano, dopo oltre un mese di pasta in bianco. Il secondo vedere nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua preferita Dayane Mello, perché per lei Brosio ha letteralmente perso la testa!”.

Paolo Brosio “Pazzo di Dayane Mello”, entrerà nella casa per conquistarla?

Sarà proprio quella di questa sera la puntata giusta per vedere Paolo Brosio varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 per riprendere in mano la sua vita proprio da dove era rimasta lanciandosi a capofitto su Dayane Mello adesso che il discorso con Francesco Oppini sembra definitivamente chiuso? Nelle scorse ore si è parlato molto di lei e della possibilità che ci sia un suo ex, Stefano Bettarini, pronto a fare capolino nella casa. Sarà una serata un po’ affollata per Dayane Mello? Paolo Brosio avrà modo di incontrarla davvero alla fine? Al momento nessuno si è sbilanciato sul possibile ingresso del conduttore, non ci rimane che attendere stasera per scoprire cosa succederà.



