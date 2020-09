Paolo Brosio quando entra al Grande Fratello Vip?/ Mistero sulle sue condizioni di salute: tutto tace

Ancora nessuna notizia su Paolo Brosio: a quasi una settimana di distanza da quello che doveva essere il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020, non sappiamo ancora nulla sul suo stato di salute o su che cosa sia accaduto. Il giornalista infatti non ha rivelato niente di quanto sta affrontando i questi giorni e i fan non vedono l’ora di scoprire che sta bene e che ha risolto ogni tipo di problema. Naturalmente gli haters hanno fatto sentire la loro voce sui social, dove non mancano attacchi diretti a Brosio. “Ma come? Perchè è andato in ospedale, le preghiere non bastano? La tanto osannata Madonna non è in grado di curarlo? La verità è che la vostra incrollabile fede nel momento in cui state male se ne va a farsi fo**ere”, ha scritto qualcuno. “Che fortuna, la Vento è uscita, tu non sei entrato. Stai fuori dalla Casa che ti devi curare bene”, ha aggiunto qualcun altro. Il tutto fra i commenti al post pubblicato dallo staff di Paolo in merito all’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini sulla sua assenza. Clicca qui per guardare il post di Paolo Brosio e leggere i commenti

PAOLO BROSIO RICOVERATO A ROMA: SITUAZIONE RESTA IN STALLO

Il silenzio di Paolo Brosio potrebbe nascondere in realtà il suo prossimo ingresso al Grande Fratello Vip 2020. Grazie alle fonti ufficiali, sappiamo che nei giorni scorsi il giornalista è stato ricoverato in ospedale a Roma: la promessa era di rilasciare aggiornamenti non appena possibile. La situazione però appare ancora in stallo, almeno a giudicare dal profilo social di Brosio. In questi giorni chi lo sostiene ha comunque pubblicato diversi post su Instagram, ma tutti inerenti al progetto solidale sostenuto dal giornalista riguardo alla costruzione di un ospedale a Medjugorje. In questi giorni le reti Mediaset hanno infatti trasmesso lo spot a favore del progetto, comunicando il numero internazionale per la raccolta fondi, che verrà conclusa il prossimo 28 settembre. Non ci è dato sapere altro e lo stesso Alfonso Signorini nella scorsa puntata, non ha potuto dare più informazioni sull’attuale stato di salute di Brosio.



