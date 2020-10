Paolo Brosio, quando entra nella Casa del Grande Fratello Vip?/ “Appena guarito…”

Paolo Brosio entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 nel corso della diretta di questa sera, 2 ottobre? Da quando Alfonso Signorini, a Casa Chi, ha svelato che il noto giornalista, dopo il brutto periodo vissuto a causa del Covid, entrerà nella Casa, la curiosità dei telespettatori si è fatta sempre più forte. Brosio, infatti, sarà protagonista di un racconto purtroppo attualissimo, entrando nei dettagli di settimane che sono state difficilissime. Ora, però, il peggio è passato, anche se ipotizzare che il giornalista faccia il suo ingresso nella Casa già questa sera e, dunque, pochi giorni dopo la guarigione, è forse un po’ prematuro. “Sono contento che il peggio sia passato, secondo me una volta che si sarà ripreso potrà entrare nella casa e parlarci di quello che ha visto con i suoi occhi”, sono state le parole di Signorini che ha dunque confermato che sì, Brosio sarà ancora un concorrente del Grande Fratello Vip.

Paolo Brosio, quando entra nella Casa? “Non appena sono guarito…”

D’altronde lo stesso Paolo Brosio, contattato dall’Adnkronos, ha confermato la dichiarazione di Signorini: “Ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro. Uno che esce da un ospedale come questo è stato sottoposto a 80mila accertamenti, nessuno è più sicuro di me. Devo aspettare il secondo tampone, se è negativo io esco, non mi possono più tenere qua.” Dunque è solo questione di tempo: qualora l’ingresso non sia previsto per questa sera, Signorini potrebbe comunque annunciare la data in cui Paolo Brosio aprirà la porta rossa della Casa di Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA