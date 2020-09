Paolo Brosio ricoverato per Covid/ “Negativo dopo 3 tamponi positivi: gente muore…”

Sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip 2020 nelle passate settimane ma a frenare l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa di Cinecittà ci ha pensato il Covid. In una diretta Facebook realizzata ieri, il giornalista ha raccontato, in occasione del suo 64esimo compleanno e per la prima volta di essere stato ricoverato per via del Coronavirus. Ieri per Brosio è stata una giornata molto importante dal momento che, ha spiegato, dopo una serie di tamponi sempre positivi finalmente ha rotto la sequenza con il primo tampone negativo, in attesa di poter bissare lo stesso risultato e sperare di poter ancora avere un posto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Paolo ha realizzato la sua diretta Facebook dal reparto isolato anti-Covid dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma: “Nel giorno del mio compleanno, è arrivata una grande notizia: stamattina alle 2.00 sono stato inserito nell’elenco dei tamponi negativi dallo Spallanzani”. Una notizia giunta, ha spiegato nella didascalia al video, “dopo nove tamponi negativi tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni” e dopo “9 giorni di ricovero”. “E’ regredita la polmonite, sono felice”, ha aggiunto Brosio ringraziando poi tutti i ragazzi del GF Vip per il saluto nella passata puntata. Dopo i dovuti ringraziamenti allo staff medico, rimasto da solo in camera Paolo Brosio si è lasciato andare ad un lungo e commosso sfogo.

PAOLO BROSIO RICOVERATO PER COVID: COME STA?

“Io sono felice”, ha commentato Paolo Brosio, raccontando cosa è successo prima del suo ricovero: “Non mi sentivo tanto bene gli ultimi due giorni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Era il 16 settembre, stavo pregando…”. Il giornalista è poi scoppiato in lacrime spiegando quanto sia stato difficile per lui: “E’ stata veramente dura, ho avuto tanto timore, ho avuto tanti tamponi negativi e non capivo perchè avevo questa tosse, ma questa è la malattia… non si vede, non si sa se c’è o non c’è”. Brosio si è affidato totalmente a Dio e alla Madonna in questo momento molto delicato. “Devo fare ancora un tampone adesso, e sperare di poter tornare a lavorare e abbracciare i ragazzi del Grande Fratello”, ha detto in lacrime. A loro ha mandato un messaggio: “Non arrabbiatevi, non litigate troppo perchè qui si soffre davvero. Ho visto morire e ho visto soffrire, ve lo dico con il cuore in mano: siate grati a Dio per l’esperienza che state vivendo, fatene tesoro e non vi dimenticate mai di pensare almeno un minuto al giorno ai malati e a chi soffre”. Paolo ha poi mostrato la stanza in cui si trova, raccontando di aver iniziato da qualche giorno a fare ginnastica in stanza: “Sto proprio meglio”, ha aggiunto. Quindi è tornato su quanto accaduto nei giorni scorsi: “Avevo già tutto pronto per andare al Grande Fratello Vip 2020 ma il 16 sono stato ricoverato, ho chiesto io il ricovero, mentre pregavo ho sentito che c’era qualcosa che non andava”. Dopo tutti i test e la tac “è risultata una infiammazione a polmoni e intestino, io stavo bene ma non si capisce come combattere questa malattia”. Adesso la sua speranza è di poter tornare presto a lavorare e riabbracciare presto i suoi compagni del GF Vip “perchè mi sono sentito molto legato a loro”. Clicca qui per vedere il video



© RIPRODUZIONE RISERVATA